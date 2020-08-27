|
Старики в США - расходный материал: Пандемия открыла глаза американцам
27 августа 2020, 19:10 • 81 • В мире
Пандемия открыла глаза американцам на проблемы с домами престарелых: COVID-19 унёс жизни десятков тысяч людей в этих учреждениях. Старики в США - расходный материал, пишет NBC.
Автор статьи когда-то и сам работал в доме престарелых, а недавно в одном из таких учреждений социального обслуживания умерла его мать. Но это было ещё до пандемии коронавируса, что сын посчитал за счастье.
"Десятилетия невнимания к домам престарелых в США вместе с коронавирусом привели к тому, что к их пациентам относятся как к расходному материалу", - сказано в статье.
Официальная статистика гласит: как минимум 60 тысяч граждан США, проживавших или работавших в домах престарелых, умерли от COVID-19. Всего же в этих учреждениях находится свыше 1,2 миллиона американцев. Сколько человек болело и сколько потеряли покой и сон от страха заразиться, неизвестно.
Ситуацию усложняло ещё и ношение масок персоналом. Судя по некоторым исследованиям, эмоциональное и даже физическое состояние стариков во многом зависит от улыбок персонала. С масками появляются трудности в общении, особенно если пациент имеет нарушение слуха и артикуляция собеседника ему важна.
С самого начала пандемии власти США выпустили указание для больниц: пожилых пациентов отправлять обратно в дома престарелых. В статье говорится, что это и стало основной причиной высокой смертности среди стариков. С другой стороны, американская медицина и так захлебнулась от такого гигантского количества инфицированных.
А ведь ещё несколько месяцев назад администрация Трампа не поддерживала опасения большинства стран мира по поводу COVID-19.
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2020, 08:00
|
25 августа 2020, 00:15
|
22 августа 2020, 00:40
|
24 августа 2020, 13:15
|
23 августа 2020, 21:40
|
27 августа 2020, 03:35
|
25 августа 2020, 10:20