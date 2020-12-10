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Старикам обещали "выплаты Путина" и обманули. Кто стоит за предательством?

10 декабря 2020, 01:00  •  25 • Политика
Старикам обещали "выплаты Путина" и обманули. Кто стоит за предательством? Так, стало известно о новой мошеннической схеме, в которой оказалась замешана американская корпорация Google. Компания активно размещает в интернете баннеры, на которых пользователи могут увидеть фото первых лиц государства. В этих фейковых материалах глава государства и председатель правительства Михаил Мишустин якобы обещают гражданам дополнительно помочь в пандемию.
В программе "Взгляд Царьграда" рассказывалось о новой мошеннической схеме, в которой оказалась замешана американская корпорация Google.
Компания активно размещает в интернете баннеры, на которых пользователи могут увидеть фото первых лиц государства - президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Тем самым мошенники, судя по всему, пытаются вызвать доверие граждан к выставляемой ими информации.
В этих фейковых материалах глава государства и председатель правительства якобы обещают гражданам дополнительно помочь в пандемию. Речь идёт о матпомощи в размере 10 тысяч рублей и более.
В итоге людей завлекают в конторы, которые обязуются выбить у государства эти несуществующие выплаты за небольшое вознаграждение. Но получив мзду, жулики тут же испаряются.
Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин уже пожаловался в МВД, ФАС и Роскомнадзор. Он обратил внимание, что в данной ситуации почему-то ничего не слышно о реакции руководителей Google.
При этом корпорация применяет санкции в виде блокировок и ограничений в отношении российских СМИ, фактически занимаясь политической цензурой. Напомним, летом этого года от данных действий американской компании пострадал аккаунт канала Царьград на видеохостинге YouTube.
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