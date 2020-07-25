Старикам могут отказать в выплатах: Сотрудница ПФР рассказала, как этого избежать

Правительство предпринимает различные меры по поддержке пенсионеров, которые должны быть оказаны в ближайшее время. Однако если не подготовиться к этому заранее, то можно лишиться полагающихся выплат, пишет сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) Анастасия Киреева в своём блоге.

По её словам, если пенсионер проживает вместе с родственниками допенсионного и трудоспособного возраста, то чиновники из соцзащиты могут отказать в предоставлении полагающихся выплат под предлогом того, что пожилой человек в них якобы не нуждается. Чтобы этого не произошло, сотрудница ПФР советует заранее написать и подать в отделение соцзащиты заявление о ведении раздельного хозяйства.

Этот документ позволит подтвердить, что пенсионер живёт лишь на пенсионные и социальные отчисления и не получает дополнительный доход или помощь от родственников. Другими словами, заявление подтвердит факт нуждаемости в мерах поддержки, объясняет Анастасия Киреева.