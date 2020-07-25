Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в...
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый у...
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - п...
Главная / Политика

Старикам могут отказать в выплатах: Сотрудница ПФР рассказала, как этого избежать

25 июля 2020, 09:05  •  133 • Политика
Пенсионерам нужно заранее подготовиться к получению выплаты и написать заявление в отдел соцзащиты, иначе можно остаться без материальной помощи, рассказала сотрудница ПФР.
Правительство предпринимает различные меры по поддержке пенсионеров, которые должны быть оказаны в ближайшее время. Однако если не подготовиться к этому заранее, то можно лишиться полагающихся выплат, пишет сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) Анастасия Киреева в своём блоге.
По её словам, если пенсионер проживает вместе с родственниками допенсионного и трудоспособного возраста, то чиновники из соцзащиты могут отказать в предоставлении полагающихся выплат под предлогом того, что пожилой человек в них якобы не нуждается. Чтобы этого не произошло, сотрудница ПФР советует заранее написать и подать в отделение соцзащиты заявление о ведении раздельного хозяйства.
Этот документ позволит подтвердить, что пенсионер живёт лишь на пенсионные и социальные отчисления и не получает дополнительный доход или помощь от родственников. Другими словами, заявление подтвердит факт нуждаемости в мерах поддержки, объясняет Анастасия Киреева.
"Многие уже предполагают, что пенсионерам будут выплачиваться дополнительные средства на федеральном уровне. Именно поэтому, чтобы их получить, пенсионерам нужно заранее составить заявление", - пишет сотрудница ПФР в своём блоге.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
25 июля 2020, 02:05
"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть им часть России
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
25 июля 2020, 03:05
"Кажется, кто-то врёт": Конфликт из-за армянских товаров в Москве обрастает новыми деталями
25 июля 2020, 00:05
Кому мешают русские памятники: На цели татарских националистов указал Мардан
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботиров...
25 июля 2020, 00:05
Соратник Порошенко хочет сдаться следствию: Он рассказал правду о Майдане
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "...
25 июля 2020, 02:05
"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть и...
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
20 июля 2020, 01:00
От Украины требуют отказаться от советской энергоинфраструктуры
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.