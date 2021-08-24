Старикам дадут сотни миллиардов. Пронько ответил противникам выплат

Старикам в соответствии с указом Владимира Путина дадут сотни миллиардов рублей в виде разовых пособий. Некоторые интернет-пользователи и отдельные представители либерального сообщества, однако, поспешили предупредить стариков, чтобы те "не велись". Противникам выплат ответил Юрий Пронько.

Экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько оценил реакцию некоторых комментаторов на указ президента России Владимира Путина о разовых выплатах пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

Пособия смогут получить как работающие, так и неработающие пожилые граждане. Некоторые интернет-пользователи и отдельные представители либерального сообщества, однако, поспешили предупредить стариков, чтобы те "не велись".

Комментаторы выразили мнение, якобы таким образом пенсионеров хотят просто "купить перед выборами". Ведущий "Первого русского" признался, что его поразила такая позиция.

Он заметил, что проблема благосостояния отечественных домохозяйств является ключевой. И поддержка, даже такая минимальная, для семей с детьми, для стариков имеет очень важное значение.

Так, порядка 400 миллиардов рублей будет влито в экономику России. Эти средства точно не уйдут в офшоры. Они будут потрачены на покупку русских товаров, в первую очередь - продуктов питания. В связи с этим Пронько призвал приветствовать подобные здравые решения: