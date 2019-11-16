«Стараются избавиться от конкурентов»: США продолжают угрожать Турции санкциями из-за С-400

Руководитель комитета по международным делам сената США Джим Риш пригрозил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану санкциями из-за поставок в Турцию российских ЗРК С-400. По словам Риша, Анкаре также «не видать поставок F-35», пока у неё есть российские комплексы ПВО. 13 ноября по итогам визита Эрдогана в Вашингтон президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что договорился с турецким коллегой «незамедлительно приступить к работе над решением вопроса о С-400». Как отмечают эксперты, на фоне нежелания Анкары отказываться от российских ЗРК перспективы введения американских санкций становятся всё более реальными. В то же время союзники по НАТО пытаются избежать окончательного разрыва в отношениях, подчёркивают аналитики.

Глава комитета по иностранным делам сената США Джим Риш заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Анкары, если Турция не откажется от российских ЗРК С-400. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета сената по иностранным делам.

When Erdogan walked into the meeting on Wednesday, he thought he was going to make an acceptable case for keeping Russian weapons systems. We brought him to reality in no uncertain terms. pic.twitter.com/heZwUUkIOG — Jim Risch (@SenatorRisch) November 15, 2019

В заявлении отмечается, что в ходе недавнего визита Реджепа Тайипа Эрдогана в США сенаторы встретились с турецким лидером. По словам главы комитета сената по международным отношениям, сенаторы указали Эрдогану, что Вашингтон крайне негативно относится к идее Анкары сохранить С-400.

Также сенатор пообещал не допустить отправки в Турцию самолётов пятого поколения F-35.

Джим Риш

Reuters

© Yuri Gripas

«Турции не видать поставок F-35, пока в его стране, под турецким контролем есть комплексы С-400. Кроме того, если он будет твёрдо стоять на том, что они должны остаться, то я продолжу добиваться принятия закона о санкциях в отношении Турции. Это его (Эрдогана. — RT) выбор, и последствия ему известны», — подчеркнул глава комитета по международным делам сената США.

«Стараются избавиться от конкурентов»

О контракте на поставку в Турцию ЗРК С-400 российского производства стало известно в сентябре 2017 года. Стоимость сделки составила $2,5 млрд. Первые поставки начались в июле текущего года.

В течение последних двух лет руководство США неоднократно и на разных уровнях заявляло о возможности введения санкций против Турции в ответ на покупку российских зенитно-ракетных комплексов. В частности, в Пентагоне утверждали о возможности исключения Анкары из программы строительства самолётов F-35.

9 октября сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) призвали признать покупку Турцией российских ЗРК С-400 существенным нарушением американского Закона о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA).

29 октября нижняя палата американского конгресса проголосовала за законопроект, предполагающий введение санкций против Анкары из-за операции «Источник мира» и покупку комплексов ПВО у России.

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, вопрос о поставке С-400 в Турцию для США выходит за пределы американо-турецких отношений. В Вашингтоне его воспринимают в контексте отношения с союзниками по НАТО в целом.

«Для США является приоритетом, чтобы больше всего оружия, которое находится на вооружении НАТО, приобреталось в Соединённых Штатах. Это огромные деньги, большой доход для американцев, и, естественно, они стараются избавиться от конкурентов», — заявил Надеин-Раевский.

Стоит отметить, что в настоящее время старший собрат ЗРК С-400 — С-300 — находится на вооружении ряда стран НАТО, включая ближайшего соседа Турции — Грецию. В сентябре директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отмечал, что Москва готова взяться за модернизацию греческих С-300.

В поисках выхода

Напомним, 13 ноября по итогам встречи с президентом Турции Дональд Трамп заявил прессе, что Вашингтон и Анкара пытаются найти выход из ситуации с закупленными ранее Турцией ЗРК С-400.

«Надеюсь, нам удастся найти выход из этой ситуации. Мы обратились к нашему госсекретарю, министру иностранных дел (Турции. — RT), а также к своим соответствующим советникам по национальной безопасности с просьбой незамедлительно приступить к работе над решением вопроса о С-400», — подчеркнул тогда глава Белого дома.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Reuters

© Tom Brenner

Также он отметил, что договорился с Эрдоганом о работе над новым торговым соглашением на сумму $100 млрд.

В свою очередь, турецкий лидер, вернувшись на родину заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала гораздо позитивнее. Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что Анкара не намерена отказываться от С-400, даже если начнёт покупать у США американские ЗРК Patriot.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на анонимных представителей администрации Трампа сообщала, что президент США намеревался предложить турецкому коллеге пакет мер, направленных на улучшение американо-турецких отношений. Утверждается, что среди них, в частности, значилась торговая сделка на сумму $100 млрд и возможность обойти американские санкции, связанные с покупкой комплексов С-400.

Интересно, что ещё в четверг, 14 ноября, как отмечают американские и турецкие СМИ, сенатор Джим Риш заявлял о необходимости поставить рассмотрение законопроекта о санкциях против Турции «на паузу», если Анкара откажется от С-400. Однако турецкий лидер сделал прямо противоположное заявление.

Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, возможно, что обещание сделки в $100 млрд оказалось недостаточным аргументом для того, чтобы Анкара сблизила свою позицию с американской.

«Конгресс выглядит более последовательным и решительным, чем президент, как и, например, в вопросе антироссийских санкций, — утверждает эксперт. — Если С-400 не будет снят с вооружения Турции, то санкции в том или ином виде будут обязательно введены».

Впрочем, как подчёркивает Брутер, после начала операции «Источник мира» Вашингтон уже вводил ограничительные меры против Анкары, которые отменил через неделю. Вполне вероятно, что новые санкции также будут носить по большей части символический характер, считает он.

1 ноября генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что Россия досрочно завершила поставки всех компонентов ЗРК С-400 в Турцию. Днём ранее министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар отмечал, что работы по развёртыванию российских комплексов продлятся до весны 2020 года. Анкара планирует поставить на вооружение полковой комплект (два дивизиона) российских ЗРК.

Выгрузка С-400 в Турции

© Turkish Military/Turkish Defence Ministry/Handout via REUTERS

16 ноября глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что Анкара намерена использовать С-400, несмотря на угрозы введения санкций, поступающие из США.

Днём ранее о том, что Анкара намерена активировать свои С-400, сообщал и пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Предыдущие заявления США о возможности введения санкций против Турции из-за С-400 неизменно встречали гневную критику со стороны Анкары. Ещё в июле, после того как начались поставки российских комплексов в Турцию, министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу предупредил США, что Анкара готова к «ответным мерам» в случае недружественных действий со стороны Вашингтона.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отмечал в ноябре, что из-за заморозки поставок F-35 в Турцию страна ускорит создание собственных истребителей и рассмотрит альтернативные американскому самолёту варианты. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, Турция проявляла «неподдельный интерес» к покупке российских истребителей Су-35 и Су-57.

«Анкара не хотела бы терять вложенные средства, — отмечает Виктор Надеин-Раевский. — Для турок это будет прямой и достаточно серьёзный убыток, не говоря о том, что это, безусловно, приведёт к ухудшению отношений с Россией. И турки понимают: если сейчас они уступят американцам, то дальнейшие требования будут ещё более беззастенчивые». В то же время, по словам эксперта, «уходить из НАТО Турция не собирается».

Владимир Брутер считает маловероятным, что Анкара под давлением США откажется от уже купленных С-400.

«Не думаю, что Эрдоган даже рассматривает такой вариант, — утверждает эксперт. — Турецкий президент является человеком амбициозным и давно уже понял, что главное, чего нельзя делать в отношении с западными странами, — это показывать свою слабость. Если он даже намекнёт на такую слабость, то станет человеком, чьё мнение Запад перестанет интересовать».

Как считают политологи, покупка Турцией С-400 уже серьёзным образом повлияла на общее ухудшение американо-турецких отношений. Однако пока обе стороны демонстрируют неготовность к «окончательному разрыву» в рамках НАТО, подчеркнул Брутер.