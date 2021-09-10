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Стараясь угодить ЕС, Молдавия отдаляется от России

10 сентября 2021, 02:25  •  75 • Украина
Проевропейцы получили власть благодаря поддержке Запада и теперь стараются «отработать» долги
«Молдова постепенно приобщается к антироссийской повестке, что в долгосрочной перспективе негативно отразится на двусторонних отношениях с Москвой. Проявляется такое поведение в действиях молдавской власти, которая шаг за шагом совершает опрометчивые шаги по отношению к России. Сначала премьер-министр Наталья Гаврилица проигнорировала саммит ЕАЭС, а потом спикер парламента Игорь Гросу отказался направить наблюдателей на парламентские выборы в России»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
Издание отмечает, что Молдова не отправила своих наблюдателей на российские выборы впервые за последние двадцать лет и выглядит это достаточно странно. Также странно выглядит ситуация и с ЕАЭС, где Молдавия является наблюдателем и могла бы использовать саммит и свой статус для поисков вариантов выгодного экономического сотрудничества. На встрече премьер-министров стран ЕАЭС Наталья Гаврилица хотя бы попыталась наладить контакты с пользой для экономики своей страны. Однако она предпочла ничего не делать.
Зато поездка президента Молдовы Майи Санду в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы», по мнению интернет-издания, была явно лишней, потому что не принесла никаких положительных результатов для страны, зато продемонстрировала пренебрежительное отношение к России.
К ошибкам Санду «Эхо Молдовы» относит и не очень уверенные заявления по урегулированию Приднестровского конфликта. При этом Майя Санду очень хорошо понимает – никакой альтернативы переговорному процессу не существует, однако делает заявления, как будто последнее слово остаётся за Кишинёвом, который всё решает.
Все эти и подобные им действия новой молдавской власти постепенно всё дальше отдаляют Молдову от России. И хотя молдавские власти пока говорят о том, что готовы с Россией сотрудничать, однако их конкретные действия заставляют усомниться в искренности их слов. И в Москве это не могут не понимать, отмечает издание.
В Молдове ни для кого не секрет – всё это делается для того, чтобы заслужить одобрение Европы, чтобы соответствовать ожиданиям Брюсселя. Ведь сегодняшние проевропейцы получили власть благодаря поддержке Запада и теперь стараются «отработать» долги, не понимая, что ожидания Брюсселя будут расти со временем и завтра это могут быть уже антироссийские санкции и реальное требование вывести российских миротворцев с территории Приднестровья.
«Что это принесёт Молдове? Вряд ли что-то хорошее, а вот испортить отношения с Москвой может запросто, а это обернётся проблемами. Например, под большим вопросом может оказаться стратегическое партнёрство в части поставок российского газа, который на данный момент самый дешёвый в регионе. Однако руководство Молдовы не стремится вести с Россией переговоры о цене на газ или ещё о чём-то, ведь для этого нужно уметь договариваться, находить компромиссы, отстаивать государственный интерес. У Майи Санду, Игоря Гросу и Натальи Гаврилицы желания такого не возникает»,
– делает вывод «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК

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