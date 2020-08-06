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«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»

06 августа 2020, 23:30  •  77 • Украина

Националистка, АТОшница Маруся Зверобой, ранее посылавшая угрозы в адрес президента Владимира Зеленского, теперь набросилась с оскорблениями на первого главу Украины Леонида Кравчука, на днях возглавившего украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе.

В соцсети сторонница войны опубликовала видео в котором неоднократно оскорбила Кравчука, назвав его «старой проституткой» и «вонючим малороссом».

«Малорос, который не может говорить по-русски. Эта гнида с того времени, когда ломали украинский язык… Ты проститутка старая. Ты сдал Украину. Ты не дал нам стать на ноги и подложил нас под Россию», — прокомментировала националистка высказывания экс-президента о том, что Украине в будущем стоить наладить нормальные деловые отношения и разрешить все споры со своими соседями.

По ее словам, «готовится капитуляция», и виновен в этом «старая гнида» Леонид Кравчук, так как «даже Кучма не пошел на это».

«Кравчук – малоросс, комуняка, который не знает за какую Украину здесь боролись. Который никогда не понимал, что украинских героев уничтожала Россия», — обвиняет националистка первого президента страны.
Маруся Звіробій: Вас вже Кравчук вкурвив, чи ше нє??? t.me/marusyazvirobiy
Gepostet von Дар'я Сапаргелдієва am Freitag, 31. Juli 2020

Напомним, в октябре 2019 года Зверобой вместе со своей подругой, депутатом Верховной Рады от «Европейской солидарности» Софией Фединой, записали видеообращение, в котором обматерили Зеленского за его визит в Золотое Луганской области и его встречу с участниками добровольческих батальонов. В видео они заявили, что Зеленского «взорвут или расстреляют», если он продолжит свои поездки в Донбасс.

Против Зверобой и Фединой СБУ открыло уголовное дело, однако суд оставил их на свободе из-за нежелания прокуроров применить к нем какую-либо меру пресечения.

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