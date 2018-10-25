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Старая песня о главном: Британия вновь вспомнила о деле Скрипаля в ООН
25 октября 2018, 01:09 • 72 • Политика
Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что Британия не оставляет попыток одурачить мир и ООН своим «расследованием» инцидента в Солсбери.
Официальный Лондон все еще не оставляет попыток одурачить международное сообщество в связи с так называемым делом Скрипаля. На это указывает недавнее заявление представителя Великобритании, озвученное в ооновском комитете по вопросам разоружения и безопасности.
Подобную оценку действиям британских властей дал замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов. Сделано это было также в стенах ООН.
При этом российский дипломат подчеркнул, что, как и раньше, все заявления Британии по данному вопросу остаются бездоказательными. Это, тем не менее, не мешает Лондону обвинять Россию в том, что та применила химическое оружие в Солсбери, а президента Сирии Башара Асада в том, что его войска использовали отравляющие вещества в Думе.
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