Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что Британия не оставляет попыток одурачить мир и ООН своим «расследованием» инцидента в Солсбери.

Официальный Лондон все еще не оставляет попыток одурачить международное сообщество в связи с так называемым делом Скрипаля. На это указывает недавнее заявление представителя Великобритании, озвученное в ооновском комитете по вопросам разоружения и безопасности.

Подобную оценку действиям британских властей дал замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов. Сделано это было также в стенах ООН.

При этом российский дипломат подчеркнул, что, как и раньше, все заявления Британии по данному вопросу остаются бездоказательными. Это, тем не менее, не мешает Лондону обвинять Россию в том, что та применила химическое оружие в Солсбери, а президента Сирии Башара Асада в том, что его войска использовали отравляющие вещества в Думе.