Старая крепость-герой скоро начнёт новую жизнь • 130 • Аналитика

Время неумолимо. Всё дальше от нас события Великой Отечественной войны. Всё меньше ветеранов этой войны могут принять участие в празднике Победы. И все больше вранья появляется в псевдонаучных работах о том, кто внес главный вклад в Победу, а кто вовремя подсуетился и перебежал в стан победителей. Увы, но это судьба всех великий исторических событий. Историю перекраивают в угоду политическим амбициям тех, кто в данное время у власти.



Но есть вещи, которые сложно исправить. Как, к примеру, исправить дом Павлова в Сталинграде? Как исправить братские могилы советских солдат, разбросанные по всей территории бывшего СССР и по странам Западной Европы? Как исправить надпись на доме в Петербурге об опасности этой стороны улицы во время обстрела?







Снести можно. Разобрать можно. Закрасить можно. Но тогда нужно будет искать другие памятники, чтобы доказать факты «новой истории войны», доказать фактами то, чего не было на самом деле. Не этим ли сегодня занимаются в некоторых странах? Без стыда и совести коверкая исторические факты, искажая свидетельства очевидцев и участников событий, выискивая какие-то оправдания для убийц и палачей.



В преддверии 75 годовщины Победы мы наконец-то это поняли. Мы поняли, что нужно не только строить новые мемориалы, но и превращать уцелевшие исторические места грандиозных побед в музейные комплексы. Мы поняли, что тот же дом Павлова, не новый, отреставрированный и прилизанный, а старый, с зияющими окнами и пробитыми снарядами стенами и перекрытиями, для тех, кто хочет переписать историю войны страшнее сотни публикаций в наших СМИ или тысяч гневных высказываний с телеэкранов наших граждан. Он стоит укором тем, кто не хочет вспоминать правду.



Есть места святые для каждого человека родом из СССР да и для многих из тех, кто родился в постсоветских государствах. Места, о которых знают все. Места, каждый камень которых помнит о героизме, мужестве, самопожертвовании советских солдат не зависимо от национальности, воинского звания или религии. Я имею в виду Брестскую крепость.



Сегодня это звучит странно, но Брестская крепость до сих пор не отреставрирована! олее того, многие исторические реликвии были утрачены уже в советский период. Мне кажется, связано это было с тем, что руководство республики Белоруссия больше уделяло внимания тем памятникам, которые подчеркивали именно трагедию белорусов. Мемориал Хатынь тогда был главным. И нет, наверное, белоруса, который хотя бы раз в жизни не был в Хатыни. Да и туристы со всего Союза считали своим долгом посетить это место, послушать колокольный звон, увидеть кладбище деревень…



И вот свершилось. Реставрацию мемориала Брестская крепость-герой решено было провести за счет Союзного государства и закончить к 75 годовщине Победы. С 2016 года начались реставрационные работы. За прошедшие годы было все. Критиковали реставраторов беспощадно и надо сказать за дело. Как можно совместить капитальный ремонт с реставрацией и реконструкцией мне тоже не понятно.





Но появилась надежда, что 9 мая 2020 года посетители увидят новую Брестскую крепость. По сообщению агентства БЕЛТА:



Уже выполнено 11 из 16 мероприятий. В частности, во второй половине 2019 года начали работы по Восточному форту. Изготовили документацию по капитальному ремонту, реставрации, консервации объектов V форта, капремонту декоративно-художественной подсветки мемориального комплекса. На выполнение работ в этом году рассчитываем получить более 104 млн российских рублей.

В 2019 году Брестскую крепость посетило всего 20 тысяч туристов. Это катастрофически мало. После реставрации поток туристов должен увеличиться. Не для доходов турагентств или местных ремесленников. Он должен увеличиться для нашей памяти. Чтобы память дедов передалась отцам, детям, внукам... Время неумолимо. Всё дальше от нас события Великой Отечественной войны. Всё меньше ветеранов этой войны могут принять участие в празднике Победы. И все больше вранья появляется в псевдонаучных работах о том, кто внес главный вклад в Победу, а кто вовремя подсуетился и перебежал в стан победителей. Увы, но это судьба всех великий исторических событий. Историю перекраивают в угоду политическим амбициям тех, кто в данное время у власти.Но есть вещи, которые сложно исправить. Как, к примеру, исправить дом Павлова в Сталинграде? Как исправить братские могилы советских солдат, разбросанные по всей территории бывшего СССР и по странам Западной Европы? Как исправить надпись на доме в Петербурге об опасности этой стороны улицы во время обстрела?Снести можно. Разобрать можно. Закрасить можно. Но тогда нужно будет искать другие памятники, чтобы доказать факты «новой истории войны», доказать фактами то, чего не было на самом деле. Не этим ли сегодня занимаются в некоторых странах? Без стыда и совести коверкая исторические факты, искажая свидетельства очевидцев и участников событий, выискивая какие-то оправдания для убийц и палачей.В преддверии 75 годовщины Победы мы наконец-то это поняли. Мы поняли, что нужно не только строить новые мемориалы, но и превращать уцелевшие исторические места грандиозных побед в музейные комплексы. Мы поняли, что тот же дом Павлова, не новый, отреставрированный и прилизанный, а старый, с зияющими окнами и пробитыми снарядами стенами и перекрытиями, для тех, кто хочет переписать историю войны страшнее сотни публикаций в наших СМИ или тысяч гневных высказываний с телеэкранов наших граждан. Он стоит укором тем, кто не хочет вспоминать правду.Есть места святые для каждого человека родом из СССР да и для многих из тех, кто родился в постсоветских государствах. Места, о которых знают все. Места, каждый камень которых помнит о героизме, мужестве, самопожертвовании советских солдат не зависимо от национальности, воинского звания или религии. Я имею в виду Брестскую крепость.Сегодня это звучит странно, но Брестская крепость до сих пор не отреставрирована! олее того, многие исторические реликвии были утрачены уже в советский период. Мне кажется, связано это было с тем, что руководство республики Белоруссия больше уделяло внимания тем памятникам, которые подчеркивали именно трагедию белорусов. Мемориал Хатынь тогда был главным. И нет, наверное, белоруса, который хотя бы раз в жизни не был в Хатыни. Да и туристы со всего Союза считали своим долгом посетить это место, послушать колокольный звон, увидеть кладбище деревень…И вот свершилось. Реставрацию мемориала Брестская крепость-герой решено было провести за счет Союзного государства и закончить к 75 годовщине Победы. С 2016 года начались реставрационные работы. За прошедшие годы было все. Критиковали реставраторов беспощадно и надо сказать за дело. Как можно совместить капитальный ремонт с реставрацией и реконструкцией мне тоже не понятно.Но появилась надежда, что 9 мая 2020 года посетители увидят новую Брестскую крепость. По сообщению агентства БЕЛТА:В 2019 году Брестскую крепость посетило всего 20 тысяч туристов. Это катастрофически мало. После реставрации поток туристов должен увеличиться. Не для доходов турагентств или местных ремесленников. Он должен увеличиться для нашей памяти. Чтобы память дедов передалась отцам, детям, внукам... Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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