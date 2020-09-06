Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валю...
Главная / В мире

Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата

06 сентября 2020, 01:00  •  53 • В мире
Самостоятельным по отношению к США Евросоюз никогда не был
В новых международных условиях Европа должна выбрать собственный, «третий путь», несмотря на «якобы неизбежный подъём американо-китайской биполярности», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Париже на семинаре послов Франции, посвящённом французскому председательству в Совете ЕС в первой половине 2022 года. И добавил: «Франко-германская ось сейчас явно более необходима, чем когда-либо».
На франко-германской границе во время карантина
По словам Ле Дриана, необходимо укрепить «европейский суверенитет» и самостоятельно принимать решения, влияющие на будущее европейцев в том, что касается промышленности, внутреннего рынка ЕС, внешней торговли, юридической защиты предприятий, оборонной политики Евросоюза, развития цифровых технологий. Понимай так, что самостоятельным по отношению к США Евросоюз никогда не был.
«Европейскому союзу нужно франко-германское сердце, – провозгласил в тон Де Дриану министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. – Программа восстановления Европы, прогресс в европейской внешней политике были бы невозможны без тесного союза между Францией и Германией».
Две ведущие европейские страны не только говорят о необходимости «самостоятельной политики», но и предпринимают определённые шаги. Так, недавно Совбез ООН отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. В поддержку проекта резолюции выступили США и Доминиканская Республика, против – Россия и Китай, 11 государств-членов СБ воздержались. Главы МИД Франции, Германии и Англии заявили, что предложение США Совбезу ООН по запуску механизма восстановления санкций против Ирана не соответствует их усилиям по поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата.
Расовые бунты в США
Позицию Франции в этом вопросе изложил в прошлом году Эмманюэль Макрон, отметивший, что мир сталкивается сейчас с глубокими геополитическими потрясениями. «Если мы продолжим действовать как раньше, то окончательно потеряем контроль. А это будет означать исчезновение... Европа исчезнет вместе с распадом этой западной эпохи, и мир будет выстраиваться вокруг двух больших полюсов: США и Китая… Я считаю, что цель Франции в соответствии с необходимостью настоящего времени состоит в том, чтобы… попытаться построить новый порядок».
За словами о «новом порядке» кроется понимание европейцами того, что глобальная гегемония Соединённых Штатов надломлена. Играет роль и тот факт, что Трамп, больше всего озабоченный в условиях охватившего Америку хаоса своим переизбранием, отказывается «бесплатно» поддерживать союзников по НАТО.
Часть американских войск выводят из Германии
Отсюда и идея «третьего европейского пути». «Париж возобновляет ось с Берлином и стремится наметить «третий европейский путь» по отношению к Китаю и Соединённым Штатам, – пишет итальянское издание Formiche. – Вновь обнаружив тевтонскую решимость в наиболее важных международных делах между Белоруссией и Средиземноморьем, Германия принимает французское приглашение, но хочет сама возглавить Старый континент».
«За это берутся немцы, и это хороший знак… – отмечает французская Le Monde. – Требуются две вещи: единство и средства. Франко-немецкий тандем может приняться за (долгую) работу, чтобы добиться первого. Что касается средств, министр европейских дел Клеман Бон уверен, что для выживания в мире хищников нельзя быть травоядным: «Мы поняли, нужно есть мясо».
«Однако, – пишет итальянская Il Giornale, – несмотря на многочисленные трения с американцами (последний повод для которых – вывод части военнослужащих США из Германии), немцы не хотят тут же разрывать союз с Соединёнными Штатами. Хайко Маас говорит, что Европа может оставаться привлекательным партнером и союзником для США».
Тем не менее дело идет к созданию новой европейской Антанты, на этот раз в противовес США. Предположение о возможности создания такой геополитической комбинации с подключением ещё и России (?) в Европе обсуждали 10 лет назад, но США тогда сделали всё, чтобы этому помешать, отмечает французская радиостанция Yvelines Radio. Выступающий на её сайте американский неоконсерватор Джон Халсман набрасывает довольно странную комбинацию: «Франция, Германия и Россия потенциально обладают всеми атрибутами великой державы, способной стать противовесом США на глобальном уровне: Франция может предложить свои политические и идеологические инициативы, Германия – экономическую мощь, а Россия – военные возможности. Познакомившись с американской прессой, вы поймете, что ось «Париж – Берлин – Москва» там воспринимается очень серьезно и рассматривается как настоящая угроза для США… Вашингтон должен ответить ударом на удар и использовать любые средства, чтобы расколоть этот антиамериканский альянс».
Никакого альянса по оси «Париж – Берлин – Москва», конечно, не возникло и не могло возникнуть; вместо этого против России было развёрнуто наступление коллективного Запада», о чем свидетельствуют и непрерывные антироссийские санкции, остановка проекта «Северный поток - 2» на завершающем этапе строительства газопровода, провокация с «делом Навального», которое пришло на смену «делу Скрипалей». Здесь надо говорить о другом: Старый Свет всё более уверенно нащупывает возможности отдалиться от Нового Света, а «трансатлантическая солидарность» трещит по швам.
Генерал Де Голль
Когда-то (это было 23 июля 1964 года) генерал Шарль де Голль произнёс важные слова: «Для нас, французов, речь идет о том, чтобы Европа объединилась, чтобы стать европейской. Европейская Европа означает, что она существует сама по себе и для самой себя, то есть, другими словами, на международной арене у нее есть своя собственная политическая линия». С тех пор минуло более полувека, но американский протекторат «Европа» так и не стал европейским.
Заглавное фото: Трамп не жалует своих европейских партнеров
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
05 сентября 2020, 15:50
Кто будет демонстрировать «пробирку с Новичком» в ООН?
05 сентября 2020, 02:00
Фокус на экономике: каких договорённостей достигли Белград и Приштина на переговорах в Вашингтоне
05 сентября 2020, 06:40
Бриллианты - лучшие враги коронавируса: Названа цена самой дорогой защитной маски
05 сентября 2020, 10:20
У НАТО только один "русский" вызов: Эксперт просчитал желание Альянса обуздать "империю зла"
05 сентября 2020, 12:05
«Стратегические носители становятся оружием поля боя»: Антонов назвал фактор дестабилизации ядерного сдерживания в мире
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2020, 23:10
Дерзкий финт ВВС США у границ России взбесил даже американцев: "Прекратите прово...
05 сентября 2020, 23:10
Белорусская "демократия" в миллионах долларов: Рассекречены "партнёры&...
05 сентября 2020, 23:10
Кто на очереди после Навального? Политолог назвал имя следующего на место "бьюти...
06 сентября 2020, 00:05
Санкции РФ: Офис Зеленского вступился за Порошенко
06 сентября 2020, 00:05
Новая схема поборов от «слуг»: украинцев обяжут платить за животных
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2020, 22:55
Они пришли свергать власть: В Минске "мамкин революционер" разревелся на глазах у всех
02 сентября 2020, 18:10
«За державу обидно»: голодающий Горбунов дорвался до французской кухни
02 сентября 2020, 17:15
Всего за год службы в СБУ 24-летняя Анна Кучук заняла генеральскую должность
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.