Самостоятельным по отношению к США Евросоюз никогда не был

В новых международных условиях Европа должна выбрать собственный, «третий путь», несмотря на «якобы неизбежный подъём американо-китайской биполярности», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Париже на семинаре послов Франции, посвящённом французскому председательству в Совете ЕС в первой половине 2022 года. И добавил: «Франко-германская ось сейчас явно более необходима, чем когда-либо».

На франко-германской границе во время карантина

По словам Ле Дриана, необходимо укрепить «европейский суверенитет» и самостоятельно принимать решения, влияющие на будущее европейцев в том, что касается промышленности, внутреннего рынка ЕС, внешней торговли, юридической защиты предприятий, оборонной политики Евросоюза, развития цифровых технологий. Понимай так, что самостоятельным по отношению к США Евросоюз никогда не был.

«Европейскому союзу нужно франко-германское сердце, – провозгласил в тон Де Дриану министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. – Программа восстановления Европы, прогресс в европейской внешней политике были бы невозможны без тесного союза между Францией и Германией».

Две ведущие европейские страны не только говорят о необходимости «самостоятельной политики», но и предпринимают определённые шаги. Так, недавно Совбез ООН отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану. В поддержку проекта резолюции выступили США и Доминиканская Республика, против – Россия и Китай, 11 государств-членов СБ воздержались. Главы МИД Франции, Германии и Англии заявили, что предложение США Совбезу ООН по запуску механизма восстановления санкций против Ирана не соответствует их усилиям по поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата.

Расовые бунты в США

Позицию Франции в этом вопросе изложил в прошлом году Эмманюэль Макрон, отметивший, что мир сталкивается сейчас с глубокими геополитическими потрясениями. «Если мы продолжим действовать как раньше, то окончательно потеряем контроль. А это будет означать исчезновение... Европа исчезнет вместе с распадом этой западной эпохи, и мир будет выстраиваться вокруг двух больших полюсов: США и Китая… Я считаю, что цель Франции в соответствии с необходимостью настоящего времени состоит в том, чтобы… попытаться построить новый порядок».

За словами о «новом порядке» кроется понимание европейцами того, что глобальная гегемония Соединённых Штатов надломлена. Играет роль и тот факт, что Трамп, больше всего озабоченный в условиях охватившего Америку хаоса своим переизбранием, отказывается «бесплатно» поддерживать союзников по НАТО.

Часть американских войск выводят из Германии

Отсюда и идея «третьего европейского пути». «Париж возобновляет ось с Берлином и стремится наметить «третий европейский путь» по отношению к Китаю и Соединённым Штатам, – пишет итальянское издание Formiche. – Вновь обнаружив тевтонскую решимость в наиболее важных международных делах между Белоруссией и Средиземноморьем, Германия принимает французское приглашение, но хочет сама возглавить Старый континент».

«За это берутся немцы, и это хороший знак… – отмечает французская Le Monde. – Требуются две вещи: единство и средства. Франко-немецкий тандем может приняться за (долгую) работу, чтобы добиться первого. Что касается средств, министр европейских дел Клеман Бон уверен, что для выживания в мире хищников нельзя быть травоядным: «Мы поняли, нужно есть мясо».

«Однако, – пишет итальянская Il Giornale, – несмотря на многочисленные трения с американцами (последний повод для которых – вывод части военнослужащих США из Германии), немцы не хотят тут же разрывать союз с Соединёнными Штатами. Хайко Маас говорит, что Европа может оставаться привлекательным партнером и союзником для США».

Тем не менее дело идет к созданию новой европейской Антанты, на этот раз в противовес США. Предположение о возможности создания такой геополитической комбинации с подключением ещё и России (?) в Европе обсуждали 10 лет назад, но США тогда сделали всё, чтобы этому помешать, отмечает французская радиостанция Yvelines Radio. Выступающий на её сайте американский неоконсерватор Джон Халсман набрасывает довольно странную комбинацию: «Франция, Германия и Россия потенциально обладают всеми атрибутами великой державы, способной стать противовесом США на глобальном уровне: Франция может предложить свои политические и идеологические инициативы, Германия – экономическую мощь, а Россия – военные возможности. Познакомившись с американской прессой, вы поймете, что ось «Париж – Берлин – Москва» там воспринимается очень серьезно и рассматривается как настоящая угроза для США… Вашингтон должен ответить ударом на удар и использовать любые средства, чтобы расколоть этот антиамериканский альянс».

Никакого альянса по оси «Париж – Берлин – Москва», конечно, не возникло и не могло возникнуть; вместо этого против России было развёрнуто наступление коллективного Запада», о чем свидетельствуют и непрерывные антироссийские санкции, остановка проекта «Северный поток - 2» на завершающем этапе строительства газопровода, провокация с «делом Навального», которое пришло на смену «делу Скрипалей». Здесь надо говорить о другом: Старый Свет всё более уверенно нащупывает возможности отдалиться от Нового Света, а «трансатлантическая солидарность» трещит по швам.

Генерал Де Голль

Когда-то (это было 23 июля 1964 года) генерал Шарль де Голль произнёс важные слова: «Для нас, французов, речь идет о том, чтобы Европа объединилась, чтобы стать европейской. Европейская Европа означает, что она существует сама по себе и для самой себя, то есть, другими словами, на международной арене у нее есть своя собственная политическая линия». С тех пор минуло более полувека, но американский протекторат «Европа» так и не стал европейским.