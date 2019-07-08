Старая Европа берёт Евросоюз под полный контроль • 10 • Аналитика









Литве не нашлось места в высших кабинетах ЕС

Последние две кандидатуры в середине июля должен ещё утвердить Европейский парламент, спикером которого в среду избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли. К этому можно добавить, что главой Европейского центрального банка стала француженка Кристин Лагард. Таким образом, все ключевые посты в Евросоюзе доверены представителям старой Европы.



Это решение вызвало непонимание у младоевропейцев. В среду их позицию озвучил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Как сообщил новостной портал Delfi, Сквернялис выразил сожаление в связи с тем, что ни одному политику из Центральной и Восточной Европы не достались важные посты в Евросоюзе.



Для литовцев эта новость тем более печальна, что все последние дни в Вильнюсе вслух говорили, будто их президент Даля Грибаускайте наиболее вероятный кандидат на должность председателя Еврокомиссии. 12 июля заканчивается каденция Грибаускайте. Избран её преемник, и теперь Дале Поликарповне ничто не мешает продолжить карьеру в Брюсселе.



Учитывая её былую политическую активность в Европе, литовские хотелки выглядели достаточно реальными. Ведь ещё в 2013 году, когда заканчивался первый президентский срок Грибаускайте, аналитики британского агентства Reuters ванговали: лидер Литвы может возглавить Еврокомиссию.



Позднее это мнение утвердилось и в Брюсселе. По крайней мере, заместитель председателя Еврокомиссии Вивьен Ридинг называла Грибаускайте «идеальным кандидатом на высшие посты в Европе». Грибаускайте это запомнила и нынешней весной изрядно поколесила по кабинетам Брюсселя, торя дорогу своему политическому будущему. Больше того, она приняла участие в заседании Евросовета, где распределялись кадровые назначения на ключевые посты ЕС.



Только вот у старой Европы на сей счёт были свои планы. Берлин вознамерился окончательно утвердить Евросоюз как германский проект и поставить во главе Еврокомиссии своего представителя. Париж рассчитывал взять под контроль европейские финансы. Мадрид хотел вернуть себе влияние на международную повестку ЕС. Бельгия – контроль над Евросоветом. Во всех этих раскладах мест в высоких кабинетах Брюсселя для младоевропейцев просто не осталось.



Говорят о России – подразумевают Америку

Эксперты говорят, что представители Восточной Европы и Прибалтики за годы, проведённые в ЕС, не избавились от своей очевидной провинциальности. Сдобренная явными антироссийскими фобиями эта провинциальность скукожила их кругозор до местечкового уровня. Лишила масштабного понимания политических процессов в Европе и мире.



С таким небогатым багажом сложно претендовать на должности высокого международного уровня. В качестве примера приводят действующего председателя Совета Европы поляка Дональда Туска. Он так и не стал политической фигурой, свободной от замшелой польской русофобии. Это сказалось на его политической практике, нанесшей ощутимый вред отношениям между ЕС и Россией. Сейчас в экспертной среде формируется мнение, будто Евросоюз намерен восстанавливать отношения с Россией, и младоевропейцы могут оказаться помехой на этом пути.



С такой оценкой можно отчасти согласиться. Однако надо брать во внимание, что Туск в целом соответствовал политическим настроениям и целям европейского истеблишмента, заряженного на противостояние с Москвой. Да и новые назначенцы тоже не горят желанием брататься с Россией.



Например, немка Урсула фон дер Ляйен органично вписалась в риторику близкой ей по должности НАТО и отметилась целым рядом жёстких высказываний об «агрессивности России». На эту особенность будущего председателя Еврокомиссии обратил внимание замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Немецкая DW приводит его слова, в которых Белов назвал фон дер Ляйен «одним из худших кандидатов» для России.



Хотя трудно понять, чем она «хуже» испанца Жозепа Борреля. В нынешнем мае он публично назвал Россию «старым врагом» Евросоюза. Российский МИД расценил слова Борреля как недружественные и вызвал для объяснений посла Испании в Москве. Тот оправдался, мол, «сказанное не касается двухсторонних отношений, а является лишь размышлениями на тему мировой геополитики». То есть, как раз той самой темы, которой Жозеп Боррель будет заниматься после его утверждения Европарламентом в должности Комиссара ЕС по иностранным делам.





Потому причину отстранения политиков Прибалтики и Восточной Европы от важнейших постов ЕС надо искать не в российской проблематике – на Востоке, а совсем в другой стране света – на Западе, за океаном. Известно, что у Европы с Америкой в последние годы сложились достаточно непростые отношения.



Осложняются они отсутствием единства по этому вопросу внутри самого Евросоюза. Уже не раз восточные европейцы демонстрировали большую лояльность Вашингтону, чем Брюсселю. Достаточно вспомнить польскую историю с размещением американского военного контингента, идущую вразрез с планами Евросоюза создать собственную армию.



Особенности нового бюджета ЕС

Есть ещё одна причина недоверия старой Европы к младоевропейцам. Прошлой весной Еврокомиссия объявила, что в следующем бюджетном периоде (2021-2027 годов) резко сократится финансирование экономик Восточной Европы и Прибалтики. Объясняют это необходимостью помочь Греции, Италии, Испании, Португалии и Кипру, более других пострадавших от экономического кризиса.



Менее афишируется продвижение концепции «Европы двух скоростей» и поддержкой стран старой Европы, выпадающей из так называемой «первой скорости развития». К этим выпадающим как раз и относятся южные страны старой Европы, погрязшие в долгах и экономических проблемах.



Счёт перераспределения средств с Востока на Юг идёт на десятки миллиардов евро. Достаточно сказать, что только четыре центрально-европейские страны, самоназванные «вышеградской четверкой» (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия), в новом бюджетном периоде потеряют порядка 37 млрд. евро. Прибалтийские страны недополучат примерно четверть финансирования от предыдущего бюджета. Одновременно с этим финансирование Греции, например, возрастёт на 8% (до 19,2 млрд. евро), Италии – на 6,4% (до 38,6 млрд. евро), Испании – на 5% (до 34 млрд. евро).



Этими вопросами займутся новые руководители властных структур ЕС, и хорошо, что это будут люди не из Восточной Европы с их тонкой и уязвимой организацией нервной системы, которая может дать сбой в самый неподходящий момент. Пожалуй, именно этим руководствовались лидеры Евросоюза, задвинувшие своих восточных партнёров за рамки властных полномочий.



Как бы то ни было, решения внеочередного саммита Совета Европы подтвердили факт системного внутриполитического кризиса в ЕС. Обиженные этим обстоятельством младоевропейцы теперь ещё больше будут дрейфовать в сторону Америки, внося сумятицу в нестройные ряды Евросоюза. Минувшая неделя принесла политикам Прибалтики и Восточной Европы глубокое разочарование. Лидеры европейских стран в Брюсселе делили высшие посты Евросоюза. После трёхдневных споров председателем Совета Европы утвердили бывшего главу правительства Бельгии Шарля Мишеля. На должность председателя Еврокомиссии (правительства ЕС) выдвинули министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности – главу МИД Испании Жозепа Борреля.Последние две кандидатуры в середине июля должен ещё утвердить Европейский парламент, спикером которого в среду избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли. К этому можно добавить, что главой Европейского центрального банка стала француженка Кристин Лагард. Таким образом, все ключевые посты в Евросоюзе доверены представителям старой Европы.Это решение вызвало непонимание у младоевропейцев. В среду их позицию озвучил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Как сообщил новостной портал Delfi, Сквернялис выразил сожаление в связи с тем, что ни одному политику из Центральной и Восточной Европы не достались важные посты в Евросоюзе.Для литовцев эта новость тем более печальна, что все последние дни в Вильнюсе вслух говорили, будто их президент Даля Грибаускайте наиболее вероятный кандидат на должность председателя Еврокомиссии. 12 июля заканчивается каденция Грибаускайте. Избран её преемник, и теперь Дале Поликарповне ничто не мешает продолжить карьеру в Брюсселе.Учитывая её былую политическую активность в Европе, литовские хотелки выглядели достаточно реальными. Ведь ещё в 2013 году, когда заканчивался первый президентский срок Грибаускайте, аналитики британского агентства Reuters ванговали: лидер Литвы может возглавить Еврокомиссию.Позднее это мнение утвердилось и в Брюсселе. По крайней мере, заместитель председателя Еврокомиссии Вивьен Ридинг называла Грибаускайте «идеальным кандидатом на высшие посты в Европе». Грибаускайте это запомнила и нынешней весной изрядно поколесила по кабинетам Брюсселя, торя дорогу своему политическому будущему. Больше того, она приняла участие в заседании Евросовета, где распределялись кадровые назначения на ключевые посты ЕС.Только вот у старой Европы на сей счёт были свои планы. Берлин вознамерился окончательно утвердить Евросоюз как германский проект и поставить во главе Еврокомиссии своего представителя. Париж рассчитывал взять под контроль европейские финансы. Мадрид хотел вернуть себе влияние на международную повестку ЕС. Бельгия – контроль над Евросоветом. Во всех этих раскладах мест в высоких кабинетах Брюсселя для младоевропейцев просто не осталось.Эксперты говорят, что представители Восточной Европы и Прибалтики за годы, проведённые в ЕС, не избавились от своей очевидной провинциальности. Сдобренная явными антироссийскими фобиями эта провинциальность скукожила их кругозор до местечкового уровня. Лишила масштабного понимания политических процессов в Европе и мире.С таким небогатым багажом сложно претендовать на должности высокого международного уровня. В качестве примера приводят действующего председателя Совета Европы поляка Дональда Туска. Он так и не стал политической фигурой, свободной от замшелой польской русофобии. Это сказалось на его политической практике, нанесшей ощутимый вред отношениям между ЕС и Россией. Сейчас в экспертной среде формируется мнение, будто Евросоюз намерен восстанавливать отношения с Россией, и младоевропейцы могут оказаться помехой на этом пути.С такой оценкой можно отчасти согласиться. Однако надо брать во внимание, что Туск в целом соответствовал политическим настроениям и целям европейского истеблишмента, заряженного на противостояние с Москвой. Да и новые назначенцы тоже не горят желанием брататься с Россией.Например, немка Урсула фон дер Ляйен органично вписалась в риторику близкой ей по должности НАТО и отметилась целым рядом жёстких высказываний об «агрессивности России». На эту особенность будущего председателя Еврокомиссии обратил внимание замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Немецкая DW приводит его слова, в которых Белов назвал фон дер Ляйен «одним из худших кандидатов» для России.Хотя трудно понять, чем она «хуже» испанца Жозепа Борреля. В нынешнем мае он публично назвал Россию «старым врагом» Евросоюза. Российский МИД расценил слова Борреля как недружественные и вызвал для объяснений посла Испании в Москве. Тот оправдался, мол, «сказанное не касается двухсторонних отношений, а является лишь размышлениями на тему мировой геополитики». То есть, как раз той самой темы, которой Жозеп Боррель будет заниматься после его утверждения Европарламентом в должности Комиссара ЕС по иностранным делам.Потому причину отстранения политиков Прибалтики и Восточной Европы от важнейших постов ЕС надо искать не в российской проблематике – на Востоке, а совсем в другой стране света – на Западе, за океаном. Известно, что у Европы с Америкой в последние годы сложились достаточно непростые отношения.Осложняются они отсутствием единства по этому вопросу внутри самого Евросоюза. Уже не раз восточные европейцы демонстрировали большую лояльность Вашингтону, чем Брюсселю. Достаточно вспомнить польскую историю с размещением американского военного контингента, идущую вразрез с планами Евросоюза создать собственную армию.Есть ещё одна причина недоверия старой Европы к младоевропейцам. Прошлой весной Еврокомиссия объявила, что в следующем бюджетном периоде (2021-2027 годов) резко сократится финансирование экономик Восточной Европы и Прибалтики. Объясняют это необходимостью помочь Греции, Италии, Испании, Португалии и Кипру, более других пострадавших от экономического кризиса.Менее афишируется продвижение концепции «Европы двух скоростей» и поддержкой стран старой Европы, выпадающей из так называемой «первой скорости развития». К этим выпадающим как раз и относятся южные страны старой Европы, погрязшие в долгах и экономических проблемах.Счёт перераспределения средств с Востока на Юг идёт на десятки миллиардов евро. Достаточно сказать, что только четыре центрально-европейские страны, самоназванные «вышеградской четверкой» (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия), в новом бюджетном периоде потеряют порядка 37 млрд. евро. Прибалтийские страны недополучат примерно четверть финансирования от предыдущего бюджета. Одновременно с этим финансирование Греции, например, возрастёт на 8% (до 19,2 млрд. евро), Италии – на 6,4% (до 38,6 млрд. евро), Испании – на 5% (до 34 млрд. евро).Этими вопросами займутся новые руководители властных структур ЕС, и хорошо, что это будут люди не из Восточной Европы с их тонкой и уязвимой организацией нервной системы, которая может дать сбой в самый неподходящий момент. Пожалуй, именно этим руководствовались лидеры Евросоюза, задвинувшие своих восточных партнёров за рамки властных полномочий.Как бы то ни было, решения внеочередного саммита Совета Европы подтвердили факт системного внутриполитического кризиса в ЕС. Обиженные этим обстоятельством младоевропейцы теперь ещё больше будут дрейфовать в сторону Америки, внося сумятицу в нестройные ряды Евросоюза. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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