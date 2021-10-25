Старания США в пользу России раскрыл Сатановский

Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com

Америке нужна стабильность на континенте, которую может обеспечить Москва, взяв под контроль территорию бывшего СССР

Санкции, госперевороты в соседних с Россией странах, блокировка "Северного потока-2" и другие действия Вашингтона, направленные, на первый взгляд, против Москвы, на самом деле, работают ей во благо. На это указал политолог, основатель Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

В качестве примера он привел адресованное россиянам предложение Госдепа США получать американские визы в Польше. Не потому ли оно прозвучало, что в Вашингтоне продолжают считать Варшаву русским городом, задался вопросом политолог.

"Мы-то думаем, что они НАС троллят, а это на самом деле не нас, а поляков!",

– написал Сатановский в своем телеграм-канале.

Продвижение НАТО на Восток, поддержка националистических настроений в соседних с РФ республиках имеет целью встряхнуть Москву, "выбесить" ее и заставить наконец-то снова взять под контроль все бывшие советские республики, чтобы навести там порядок, очистив от "гопы".

"Старается Госдепартамент, делает, что может, чтобы воскресло на месте бывшего Советского Союза что-то мощное, централизованное",

– отмечает политолог. Эту версию доказывает и ситуация вокруг "Северного потока-2", поскольку, если бы США реально хотели подсадить Европу на свой газ, они бы не отправляли его в Азию. А так они тормозят проект, чтобы склонить РФ усилить военное присутствие в Европе, которое будет гарантировать и стабильность энергопоставок.

Аналогичные задачи решает Белый дом и через Украину. Чтобы заставить Москву действовать жестко, дошло уже до обсуждения продажи Киеву ракет, которые он сможет направить на РФ.

"Мы думаем, Госдепом рулит Блинкен, а Пентагоном Остин? Нет, конечно! Там на самом деле командуют Петров и Боширов. Стараются, мужики",

– сделал вывод Евгений Сатановский.

Ранее на решение Госдепа причислить россиян к "бездомной нации", которые могут получать визы в других странах, резко отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.