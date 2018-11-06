Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главная проблема - необразованные чиновники: Политолог о скандале с госслужащей ...
«С соблюдением необходимых мер безопасности»: в Минобороны РФ рассказали о перех...
Чиновница, заявившая, что «государство ничего не должно детям», обвинила журнали...
«Попытка подороже продать русофобию»: в России ответили на угрозу «украинской ок...
Главная / В России

Станут ли Россия и Украина воевать за Азов

06 ноября 2018, 03:54  •  76 • В России

Небольшое и тихое Азовское море, о котором раньше мало кто вспоминал, в последние месяцы на глазах превращается в новую горячую точку между Киевом и Москвой. Украина накачивает его военными кораблями и призывает на свою сторону в споре за Азов НАТО и ЕС. России остается удивляться такой агрессии и принимать ответные меры.

1. Кто гонит волну?

Все началось этой весной, когда украинские пограничники захватили в Азове рыболовецкое судно «Норд» из Крыма. Наших рыбаков обвинили в... нарушении правил въезда в Крым как «оккупированную территорию Украины». Хотя рыбаки никуда не въезжали. Они жили в Крыму и до, и после 2014 года. Рыбаки провели в плену больше полугода (их освободили 30 октября, но капитана до сих пор удерживают, а судно продают с молотка).

А в августе в порту Херсона украинцы задержали российский танкер «Механик Погодин».

После этого последовали ответные меры России. Наши пограничники начали тщательный досмотр в Азове украинских судов. Их владельцы стали нести убытки из-за простоя. В Киеве даже подсчитали ущерб - 100 миллионов гривен в месяц (около 250 млн. руб.).

Тогда Украина объявила о создании в Бердянске военно-морской базы. Перегнала туда из Одессы старый буксирный катер «Корец» и спасательный корабль «Донбасс». Подсуетились и американцы, подарив Украине 2 списанных патрульных катера.

Россия ответила переброской в Азов кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии.

2. Куда смотрит мир?

Надавить на Москву пытается европарламент, выпустив резолюцию с осуждением «враждебной практики России в Азове». Что за «враждебная практика»? А например, возведение Крымского моста, «делающего невозможным проход судов класса Panamax» высотой 33 метра. Хотя высота арки моста над водой - 35 метров. Проплывай - не хочу. Европарламент рыдает: «Россия стала чаще проверять украинские суда». О том, что Россия при этом не нарушает международные правила досмотров, - ни слова.

Главный дипломат ЕС Федерика Могерини даже начала вычислять «допустимое число военных кораблей России в Азовском море». Ей ответил член Совета Федерации Олег Морозов: «Россия имеет право иметь в Азовском море столько военных кораблей, сколько хочет. Либо сколько будет отрегулировано переговорами с Украиной».

А зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что окрики из ЕС «связаны с возможным заходом кораблей НАТО в Азов, что запрещено, если хотя бы одна из двух приазовских стран - Россия или Украина - не дает на это согласия».

3. Чье море?

До распада СССР Азов считался внутренними водами Советского Союза. А после распада - «морем общего пользования России и Украины». Это подтверждается подписанным в 2003 году украино-российским Договором о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. В нем сказано, что Азов и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины.

4. Где границы?

Границы нет. Хотя заявление о делимитации (установлении) водных границ в Азовском и Черном морях было подписано еще в 2012 году. Но решение так и не было принято (из-за того, что Киев хотел брать плату за проход по Керченскому проливу). А после вхождения Крыма в состав России переговоры на этот счет прекратились.

Потому границами Украины в Азовском море условно можно считать 12-мильную прибрежную зону. Так определяются границы государств в любых морях. Однако если раньше по универсальному в международном праве варианту «срединной линии» Украина могла претендовать на 70% акватории Азова (как исключительной экономической зоны), то теперь, после ухода Крыма в состав России, только на 30% (смотрите карту).

Эксперт: Не факт, что убийца нашего контрактника в Гюмри — ярый исламист

Азовское мореФото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. Сколько сил у Киева?

Украина имеет в Азовском море две базы - в Мариуполе и Бердянске.

В Мариуполе лишь 2 корабля (один - с артиллерийским вооружением), 5 средних и 11 малых пограничных катеров. Но эти катера - не мореходные. Они могут патрулировать лишь прибрежную зону Азова.

А вот в Бердянске формируется целая корабельно-катерная группировка. Это 2 малых бронированных артиллерийских катера «Лубны» и «Кременчуг», морской буксир и спасательное судно.

6. Какая мощь у Москвы?

Российская часть Азова контролируется Черноморским флотом РФ. В самом Азове до мая 2018-го у России были лишь корабли береговой охраны. Но после обострения обстановки Россия перевела сюда (по Волге и Дону) 2 бронированных катера и 1 сторожевой из Каспия. А также 2 малых ракетных корабля (с ракетами «Калибр», дальность которых перекрывает всю акваторию Азова).

Эксперт пояснил причины перехода Бурятии и Забайкалья в состав ДФО

Но Киев продолжал накалять противостояние. И тогда в октябре в Азове появились еще 3 российских сторожевых корабля: «Сыктывкар», «Кизляр» и «Стерегущий». А также 2 ракетных корвета «Град Свияжск» и «Великий Устюг» (из Каспийской флотилии). Это корветы, которые в 2015-м впервые ударили «Калибрами» по территории Сирии.

7. Возможны ли тут бои?

Российские военные эксперты считают, что при нынешнем соотношении сил боевое столкновение в Азове невозможно. Оно кончилось бы слишком плачевно и быстро для Киева. А вот типичное мнение одного из киевских аналитиков: «Проблема есть, и нужно не прятаться от нее, а готовиться к решению. Если придется - то и военным путем». Правда, этот же аналитик с грустью делает вывод, что противостоять России, по сути, нечем: «Как бы ни было горько осознавать, сегодня защитить Украину с моря могут только союзники путем давления на Россию. Можно усилить сухопутные войска в Приазовье, но, как показывает опыт Сирии, от крылатых ракет с моря это не защитит…»

8. Чем богаты эти воды?

Во-первых, на шельфе Азова есть нефть и газ (смотрите карту выше).

Во-вторых, Азов богат рыбой. Тут обитают ценнейшие промысловые породы - белуга, севрюга, осетр. Не говоря о камбале, сельди, бычках, тюльке.

И в-третьих, южный климат и песчаные косы делают побережье Азова важным курортным районом. Тут много баз отдыха и санаториев.

9. Где же выход?

После того как Порошенко заявил, что не пролонгирует Договор о дружбе между Украиной и Россией, исчезла и база для решения проблемы Азова. А дальше Киев может расторгнуть и Договор от 2003 года о совместном пользовании Азовского моря.

Но проблему дележки Азова не решить до тех пор, пока Киев не сменит ультиматумы на компромиссы. А главное - признает Крым российским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
76
Источник
Похожие новости
05 ноября 2018, 03:24
Эшелонированная оборона: насколько уязвимы американские самолёты и ракеты для российских средств ПВО
06 ноября 2018, 03:54
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет

05 ноября 2018, 21:24
Эксперт: Не факт, что убийца нашего контрактника в Гюмри — ярый исламист
05 ноября 2018, 18:09
Экс-главу Апелляционного суда Крыма арестовали на Украине за госизмену
05 ноября 2018, 14:54
Страна за неделю с 29 октября по 4 ноября
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 ноября 2018, 02:54
Михаил Ефремов поставил диагноз России на украинском радио (Руслан Осташко)
30 октября 2018, 07:54
МИД Украины восстал против Верховной Рады: Денонсации договора по Азову не будет
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
05 ноября 2018, 03:39
Хуг отказался называть Россию «агрессором»
30 октября 2018, 17:39
Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х
04 ноября 2018, 06:40
Специалисты по Марущинцу - в немецком СМИ
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.