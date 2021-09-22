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«Стану достойным гражданином»: герой публикации RT, усыновлённый американцами, получил российский паспорт

22 сентября 2021, 22:20  •  81 • В России
Житель США Алекс Пик — петербуржец, усыновлённый американскими гражданами в 1997 году, получил российский паспорт. Уже в ближайшее время он планирует приехать в Россию и начать розыски своей матери, которую в последний раз видел более 25 лет назад. О том, как Алекс готовится к поездке на родину, — в материале RT.
 
Алекс Пик получил паспорт РФ RT © фото из личного архива Алекса Пика
 

В начале сентября Алекс Пик получил по электронной почте сообщение от Генконсульства РФ в Хьюстоне о том, что его российский паспорт готов. Как отметил мужчина в беседе с RT, это известие стало самым главным событием в его жизни за последние несколько лет.

Алекс рассказал, что через два дня после сообщения он получил на руки заветный документ, а вся процедура выдачи паспорта заняла не больше десяти минут.

«Если честно, я просто не могу дождаться, когда окажусь на родине. Я работаю по 10-12 часов в день, чтобы скопить как можно больше денег для поездки. День на день не приходится, но я не отчаиваюсь. Всегда считал, что тяжёлый труд в конце концов окупится. В России я бы хотел продолжить работу в авиационной сфере. Надеюсь, это получится сделать», — рассказывает RT Алекс.

Ранее RT рассказывал об Алексе Пике — урождённом Александре Тимофееве. Он родился в Санкт-Петербурге в 1986 году, но из-за семейных проблем оказался в детдоме, а в 1997-м его, а также младших брата и сестру усыновила супружеская пара из Америки.

По словам Алекса, в США он всегда вспоминал Россию и хотел отыскать свою мать. А в прошлом году принял окончательное решение о возвращении на родину.

Кроме того, как отмечает Алекс, в ходе сбора необходимых справок выяснилось, что в документе об усыновлении была допущена ошибка. Он был подписан обычным судьёй штата, а не федеральным, поэтому молодой человек не является гражданином США.

В апреле этого Пик обратился в российское консульство в Хьюстоне, чтобы подтвердить, что он может претендовать на гражданство по месту рождения. 

Генконсульство России в Хьюстоне после обращения Алекса Пика провело соответствующую проверку, по итогам которой попросило предоставить пакет необходимых документов для оформления российского паспорта.

Языковой барьер

 

В интервью RT Алекс подчёркивал, что «всегда следил за новостями о России и продолжал чувствовать себя русским».

После получения паспорта, по его словам, желание «стать достойным гражданином» своей страны только укрепилось.

«Я бы хотел активно проявлять себя в обществе. Я уже присоединился к группе на Facebook, чтобы помогать другим людям, желающим вернуться в Россию, всем, чем я смогу. Думаю, важно помогать людям преодолевать страх и решаться на поступки. Планов у меня очень много, но главное, что нужно будет сделать в первую очередь — это разыскать маму», — говорит он.

По словам американца, все его родные, близкие и друзья восприняли новость о переезде в Россию позитивно, никто никогда не отговаривал его от этого шага.

Родные брат и сестра возвращаться на родину не собираются. Как считает Алекс, они были совсем маленькими, когда их усыновляли американские родители, и практически ничего не помнят о России, в отличие от него.

Сам Алекс уже начал готовиться к возвращению на родину и записался на курсы русского языка. 

Языковой барьер — не самая главная трудность, с которой придётся столкнуться Алексу Пику при возвращении на родину, считает Саша Леонова, которую также когда-то усыновили американцы, но она вернулась в родной Санкт-Петербург. Сейчас девушка преподаёт английский и вместе с другими активистами помогает усыновлённым американскими семьями детям вернуться в Россию.

«Русский бюрократизм — вот это кошмар для иностранцев, — говорит Леонова. — Помимо кучи документов, которые надо предоставить, мне постоянно удивлённо задавали вопросы и требовали доказательств, кто я, зачем действительно вернулась, почему не осталась там, почему я так хорошо говорю по-английски и что я на самом деле хочу делать в России. Это всё тяжело. Без своего мужа я бы, наверное, не смогла до конца адаптироваться к жизни на родине. Разница в менталитете у нас с американцами всё-таки очень сильная. Не говорю уже про такие мелочи, как погода, к которой тоже не сразу привыкаешь».

По её словам, главное, что она бы пожелала Алексу по возвращении — это иметь поддержку. «Люди — самый важный ресурс в первые несколько месяцев. И здесь, и в США. Я готова с ним связаться, когда он приедет, и оказывать посильную помощь. Ещё важно относиться к себе самому с любовью и не осуждать себя, если что-то не получается так, как было задумано», — говори Леонова. 

Впрочем, по словам Алекса, трудности его не пугают. Самое главное, что он возвращается домой. 

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