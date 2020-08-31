Становится явкой: сколько человек проголосует на ЕДГ

Явка на выборах глав субъектов может превысить 50%, а на других голосованиях показатель активности, вероятно, будет традиционно ниже — от 20 до 35%. Ответственность за вовлечение граждан в процесс лежит не только на избирательной системе, но и на политических партиях. При этом для трехдневного голосования создается специальный резерв наблюдателей, который будет больше, чем на волеизъявлении по Конституции. Об этом «Известиям» заявили в Общественной палате и Центризбиркоме. С 11 по 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. Кандидатами на должность главы региона в 18 субъектах зарегистрированы 89 политиков — всего выдвигалось около 150 человек.

Трехдневные возможности

Единый день голосования станет тренировкой перед масштабными выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, заявил «Известиям» первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. В этот раз люди будут делать свой выбор с учетом нововведений — многодневности и дистанционного формата для некоторых регионов. В конечном счете все изменения направлены на то, чтобы сделать избирательный процесс комфортнее. Однако вряд ли в этом году получится резко увеличить политическую активность граждан.

— На голосованиях в законодательные собрания регионов и городские думы и советы явка в среднем может составить от 20 до 35%. Там же, где идут напряженные губернаторские кампании, показатели, конечно, могут быть выше, но вряд ли они будут больше тех, что были на голосовании по Конституции (67,97%. — «Известия»). Думаю, что явка может превысить 50%. Но важную роль сыграет вовлеченность политических сил субъектов, — заявил член ОП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Чтобы люди пришли на выборы и проголосовали, избирательная система делает всё возможное. Однако вопрос явки — двухсторонняя задача, заявил «Известиям» член Центризбиркома Евгений Шевченко. Избирательные комиссии информируют население о том, как будут проходить выборы, используя все имеющиеся возможности — например, через СМИ и ресурсы своего сайта.

— Но есть и другая составляющая. Работать над увеличением явки должны также политические партии и кандидаты, потому что это и их зона ответственности. В регионах мы иногда видим, что в агитационных материалах кандидаты даже не пишут, когда и куда избираются, не говоря уже о тех возможностях голосования, которые будут применяться, — отметил Евгений Шевченко.

Контрольное наблюдение

Ключевое значение в активности избирателей, по мнению члена Общественной палаты РФ Ивана Абажера, может иметь многодневность процесса. Ведь многие не могут позволить себе проголосовать в конкретный день из-за работы и других обязательств.

— Мы находимся в постоянном поиске новых форматов волеизъявления. Некоторые из них — например, однодневное голосование — уходят в небытие. Вместе с ними может исчезнуть и партийный принцип. Согласно Конституции, у нас не может быть государственной и обязательной идеологии, а партийные структуры зачастую связаны с определенной идеологией, — заявил «Известиям» Иван Абажер.

Некоторые политики и партии выступают против многодневных голосований и дистанционных форматов, аргументируя это тем, что могут возникнуть мошенничества нового типа. Однако эти эксперименты важны для будущего избирательной системы, заявил Артем Кирьянов. Он отметил, что любая фальсификация может стать основанием для возбуждения уголовного дела, а для сотрудников избирательных участков — еще и причиной потери работы.

Чтобы сделать процесс предельно открытым, сейчас активно обсуждается вопрос установки видеорегистраторов, которые будут работать и в ночное время — чтобы ни у кого не возникло сомнений, что к сейф-пакетам кто-то прикасался, сообщил Евгений Шевченко. В этом году ЦИК также дала возможность партиям и кандидатам увеличить число наблюдателей до шести человек на каждом участке с учетом трехдневного голосования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Мы призываем всех, кто заинтересован, приходить и записываться на участок. Мы абсолютно открыты. Мы знаем, что региональные общественные палаты готовят достаточное количество наблюдателей. Мы рассчитываем, что их будет не меньше, чем на общероссийском голосовании по Конституции, — подчеркнул член ЦИК России.

К подготовке наблюдателей активно подключается и профессиональное сообщество, в частности ассоциации юристов и адвокатов, отметил Артем Кирьянов.

— Число наблюдателей будет измеряться шестизначными цифрами. Это очень важно для прозрачности голосования и для объективности всего процесса, — заявил он.

Практика голосования по поправкам в Конституцию, по его мнению, показала, что при фальсификации уйти от ответственности не получится.

Согласно утвержденному ЦИК порядку, 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочные. Выборы разного уровня состоятся в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В четырех регионах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух субъектов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.