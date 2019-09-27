«Становится центром притяжения американских сил»: почему Польша продолжает наращивать военный контингент США

Командование американскими войсками на восточном фланге НАТО передислоцируется из Германии в Польшу, заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, это позволит Польше стать равным членом Североатлантического альянса, перестав быть страной — участницей блока «второй категории». Как отмечают эксперты, перенос штаба усилит «напряжённость в регионе», поскольку контингент США будет находиться ещё ближе к российским границам. Кроме того, аналитики не исключают, что за увеличением числа американских военных на польской территории последует и размещение в регионе запрещённых ранее ракет средней и меньшей дальности.

Солдаты армии США во время учений в Польше Reuters © Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta

Штаб американских войск на восточном фланге НАТО перебазируется из Германии в Польшу, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио. По его словам, таким образом Польша перестаёт быть членом НАТО «второй категории».

«Теперь мы можем чувствовать себя как государство, равное другим странам Североатлантического альянса», — заявил Блащак, отметив, что присутствие армии США в Польше «отпугивает любого агрессора», поскольку «американские войска самые сильные в мире».

Кроме того, Блащак указал на «очень тёплые отношения», которые связывают польского президента Анджея Дуду и его американского коллегу Дональда Трампа. По его мнению, это приносит стране серьёзную пользу и отражается на безопасности республики.

Министр обороны добавил, что изменения, включая перенос командования в Познань, будут происходить в рамках новой декларации о расширении военного сотрудничества Вашингтона и Варшавы, которая дополняет более ранние договорённости.

Напомним, 23 сентября в Нью-Йорке Дуда и Трамп подписали соглашение, предусматривающее размещение увеличенного контингента войск США в Польше. Информация об этом была размещена на сайте польского Бюро национальной безопасности. В документе отмечается, что к 4,5 тыс. американских военнослужащих, уже размещённых в Польше на ротационной основе, присоединится ещё тысяча военных.

«Хочет быть в авангарде»

Переезд штаба американских войск на восточном фланге НАТО из Германии в Польшу можно расценивать как перебалансировку отношений между США и ФРГ, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист и политолог Константин Блохин.

«Вашингтон видит попытки Германии вести независимую от американской стороны политику и осознаёт, что с Берлином уже не получается говорить в ультимативном стиле. Между США и Германией есть большие разногласия, в том числе и из-за «Северного потока — 2», антироссийских санкций и требований Трампа увеличить расходы на НАТО», — рассказал эксперт.

По словам Блохина, военный контингент США перенаправляют в Польшу, поскольку республика сама стремится к этому и «хочет быть в авангарде сдерживания России».

«При этом Варшава сама готова за это платить, и такой подход встраивается в американский внешнеполитический курс», — отметил аналитик.

Согласно оценке RMF FM со ссылкой на неофициальные источники, размещение американских войск в Польше будет обходиться Варшаве примерно в $50 млн ежегодно. Эта сумма не учитывает расходы на строительство и реконструкцию необходимой инфраструктуры, которые оцениваются в интервале от $1 млрд до $2 млрд.

Штаб-квартира НАТО

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© Francois Lenoir

По мнению военного историка Бориса Юлина, перенос штаба американских войск на восточном фланге НАТО из ФРГ в Польшу говорит о том, что блок продолжает вести свою деятельность «с позиции силы».

«Альянс в очередной раз цинично нарушает своё обещание не распространять войска на восток. НАТО таким образом демонстрирует, что никакие обещания, которые давались советскому руководству в обмен на разоружение и вывод войск из Восточной Европы, выполняться не будут», — заявил эксперт.

По словам собеседника RT, перенос штаба в сторону «возможного театра военных действий» наглядно демонстрирует устремления Североатлантического альянса.

«Это показывает, что блок нацелен в первую очередь против России, поскольку других потенциальных противников на этом направлении для Североатлантического альянса просто нет», — подчеркнул Юлин.

Специалист добавил, что увеличение численности американского военного контингента в Польше «усилит диктат со стороны Вашингтона в адрес Москвы» и «повысит вероятность начала военных действий».

«Польша готовится к войне»





В последнее время Вашингтон и Варшава всё активнее наращивают военное сотрудничество. Так, в начале сентября США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолётов F-35 на сумму $6,5 млрд. В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона отметили, что эта сделка «даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с Вооружёнными силами США».

Ранее американское издание Defense News сообщало, что Польша намерена закупить у Соединённых Штатов порядка 60 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и пять военно-транспортных самолётов Hercules.

Постоянное наращивание военного сотрудничества с Соединёнными Штатами стало системной политикой Варшавы по сдерживанию России, полагает Константин Блохин.

«Сейчас Польша активизировала свою работу в этом направлении, поскольку видит, что РФ ведёт себя независимо на международной арене и защищает свои интересы, формирует мировую повестку наравне с США», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Борис Юлин выразил мнение, что значительное усиление Польшей своих вооружённых сил выглядит как подготовка к войне. Кроме того, закупая всё больше американских вооружений, Варшава стремится занять более значимое место в НАТО, считает эксперт.

«США со своей стороны, поставляя эту военную технику, демонстрируют готовность воевать с любыми потенциальными противниками, в том числе с Россией, до последнего поляка. Ведь в случае военного конфликта американская сторона возьмёт на себя технологическую часть войны, а сражаться будут союзники по НАТО. Такой подход — часть концепции Соединённых Штатов», — отметил аналитик.

Выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin

globallookpress.com

© US Army/Digital

Под предлогом «российской агрессии»

Польские политики последовательно обосновывают необходимость пребывания войск Североатлантического альянса на территории страны пресловутой «российской угрозой». Так, президент страны Анджей Дуда после встречи с Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал такой шаг «адекватной реакцией» на российскую политику. По его мнению, размещение в стране американских военных поможет предотвратить новые военные конфликты.

Ранее, в начале сентября, с подобным заявлением выступил руководитель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Геополитическая ситуация, политика России в течение последних нескольких лет привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности Соединённых Штатов... Это было предметом наших усилий... тяжёлой работы нашей дипломатии... В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран», — цитирует Качиньского Польское агентство печати (PAP).

Политик также добавил, что Польша не желает развязывать военные действия, тем не менее придерживается принципа «хочешь мира — готовься к войне».

Однако, по мнению Бориса Юлина, все заявления польской стороны о «российской угрозе» представляют собой своего рода «камуфляж» для беспрепятственного продолжения милитаризации республики и наращивания военного контингента НАТО.

«Варшава хочет показать, что именно Россия в этом виновата. Однако по факту Польша окружена со всех сторон странами НАТО и дружественной альянсу Украиной, поэтому фактически Россия не представляет для польской стороны никакой угрозы», — указал аналитик.

Возвращаясь к переносу штаба американских войск на восточном фланге НАТО в Польшу, Константин Блохин констатировал, что передвижение американского контингента ближе к российским границам не может не волновать Москву.

«Возникшая ситуация усилит напряжённость в регионе. Не исключено, что за увеличением числа американских военных на польской территории последует и размещение ракет средней и меньшей дальности. Ведь именно Польша входит в число тех стран, где Вашингтон планирует разместить эти вооружения», — отметил эксперт.

Президент Польши Анджей Дуда

Reuters

© Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Блохин также подчеркнул, что Польша становится «центром притяжения» войск США, демонстрируя готовность «идти на все американские авантюры».

«Между тем НАТО будет продолжать увеличивать воинский контингент в регионе, станет усиливать там систему ПРО. Всё это делается Вашингтоном для того, чтобы укрепить свои переговорные позиции по ряду международных вопросов, навязать России дорогостоящую гонку вооружений, стимулировать свой ВПК и консолидировать Запад против РФ», — заключил аналитик.