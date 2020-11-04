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«Становится предметом спекуляций»: Путин назвал сложной межрелигиозную ситуацию в ряде стран

04 ноября 2020, 22:20  •  65 • В России
Владимир Путин провёл встречу с представителями конфессий, в ходе которой назвал сложной межнациональную и межрелигиозную ситуацию в ряде стран. Президент отметил, что провокаторы, прикрываясь свободой слова, оскорбляют чувства верующих и используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Глава государства заявил о необходимости сделать всё возможное, чтобы исключить подобное развитие событий в России.
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

Президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений в ряде стран. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями религиозных конфессий.

Российский лидер отметил, что традиционные ценности сталкиваются с серьёзными вызовами, а вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом спекуляций и «нечистоплотных геополитических игр». По его словам, на них пытаются «паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду».

«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями», — отметил президент.

При этом он заявил о необходимости «сделать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране».

Путин подчеркнул, что для России, «большой, огромной страны, межнациональный и межрелигиозный мир — это основа основ».

«Эта сфера нуждается в постоянном внимании органов власти, гражданского общества, средств массовой информации. Работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой. И мы стараемся действовать именно так — максимально деликатно и конструктивно», — рассказал президент.

Российский лидер в ходе встречи также поддержал идею призвать на площадке ООН другие страны к принятию законодательства, которое защищало бы чувства верующих. Он пообещал продумать это предложение и дать МИД соответствующее поручение. Путин отметил, что не все предложения России принимаются на международных площадках, но добавил, что не понимает, кто может быть против такой инициативы. Вместе с тем президент отметил, что принятие в России закона, запрещающего оскорбление чувств верующих, было верным решением.

  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Помимо этого, в ходе встречи Владимир Путин затронул тему положений об институте семьи, вошедших в Конституцию. Президент прокомментировал слова епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского, который обратил внимание, что этот российский пример понравился не всем в других странах. Глава государства отметил, что цель России — «не кому-то понравиться, а... укреплять себя».

«Вы сказали о том, что кому-то что-то не нравится из того, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель — не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», — пояснил президент.

Также глава государства затронул тему ситуации в Нагорном Карабахе и выразил мнение, что конфликт в регионе мог бы быть урегулирован мирным путём.

«Вы знаете, Россия делает всё, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которых, по нашему глубокому убеждению, можно было бы достичь и в ходе мирного переговорного процесса», — сказал Путин. 

Он подчеркнул, что российская сторона находится в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном.

«Вы знаете, Россия делает всё, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершён, и как можно быстрее», — заявил российский лидер.

В ходе мероприятия президент поздравил граждан России с Днём народного единства, напомнив, что праздник приурочен к событиям начала XVII века, «когда народ России положил конец трагедии Смутного времени», и отметив, что среди тех, «кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители разных национальностей и вероисповеданий». 

Заявления президента прозвучали на фоне ряда атак исламистов в Европе. Напомним, 16 октября в пригороде Парижа мужчина напал на преподавателя местного коллежа и убил его. Погибший показывал своим студентам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках изучения темы о свободе слова.

Позже в Ницце мужчина напал с ножом на людей в соборе Нотр-Дам, в результате погибли три человека. 

Вечером 2 ноября теракт произошёл в Вене, было совершено шесть нападений в центре города. Погибли четыре человека, более 20 граждан пострадали.

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