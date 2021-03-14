Станкевич раскрыл роль жены Ельцина в политике

Бывший советник президента РФ по политическим вопросам Сергей Станкевич в день рождения Наины Ельциной раскрыл подробности той роли, которую она сыграла в политической ситуации в стране в 90-е годы.

По словам Станкевича, супруга первого президента России, которая сегодня отмечает своё 89-летие, никогда не имела никакого политического влияния и не стремилась к этому.

Политик подчеркнул в беседе с URA.RU, что роль Ельциной сводилась к сглаживанию острых углов в отношениях между президентом и различными политическими группами и силами.

По словам Станкевича, Ельцин был очень вспыльчив и резок, постоянно конфликтовал со всеми подряд, от отдельных людей до целых партий. Наина Иосифовна же гасила эти "гневные порывы", благодаря чему наверняка сыграла определённую роль в развитии истории страны.

Другой соратник покойного экс-главы страны, руководитель администрации президента РФ в 1993 - 1996 годах Сергей Филатов рассказал, что Наина Иосифовна всегда была рядом с Ельциным, но вела себя очень скромно и корректно, советы никому не давала и замечаний не делала.

Сегодня вдову Бориса Ельцина поздравили с днём рождения президент РФ Владимир Путин и другие политики.