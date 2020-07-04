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Станет ли танк "Армата" бронированным роботом

04 июля 2020, 11:25  •  87 • В России

Экзотичная новость выпорхнула из недр нашего оборонно-промышленного комплекса: танк Т-14 на платформе «Армата» протестировали в беспилотном режиме. По-простому – без экипажа.

Впрочем, о возможном превращении нашей новейшей боевой машины в бронированного робота еще 2016 году проговорился бывший начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко. Тогда он сказал, что «беспилотный роботизированный вариант Т-14 будет создан в 2018 году. А уникальность этой машины заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, которая создала железобетонную основу для роботизации бронетехники». У Минобороны на сей счет есть весьма амбициозные планы - принята концепция развития и боевого применения робототехнических комплексов на период до 2025 года. К тому времени доля роботизированной военной техники в Российской армии должна достичь 30%. Круто. И немало уже реально сделано. В войсках появилась целая линейка робототехнических комплексов типа «Уран-6», «Уран-9», «Уран-14», а также «Платформа-М», «Арго». Причем, весь этот выводок боевых роботов различных «специальностей» был испытан в реальных боевых условиях – в Сирии. Ну а теперь вот дело дошло и до «Арматы».

Любопытный момент: серийные поставки танков Т-14 в войска начнутся только в 2021 году, а попытки роботизировать их делаются уже сейчас. К тому же известно, что пока еще не все технические проблемы новой машины до конца решены. Да это в общем-то и неизбежно при создании по многим параметрам принципиально новой и уникальной боевой техники. И все же, на мой взгляд, спешить превращать в боевого робота еще требующий некоторых усовершенствований танк вряд ли целесообразно. Это может обернуться пустой тратой денег. Самая современная и умная цифровая начинка вряд ли компенсирует еще имеющиеся недостатки. А знающие специалисты уже поговаривают, что Т-14 стал заложником множества внедренных в него принципиально новых технологий и систем. Хотя это естественно. Ведь многие технические идеи безо всякой натяжки можно назвать революционными, не имеющими аналогов в мировом танкостроении. И тут без проблем не обойтись.

И хотя создатели танка рапортуют о том, что «все детские болезни» танка устранены, истинный диагноз «здоровья» боевой машины может установить только дальнейшая и беспощадная ее эксплуатация в войсках.

А вот когда Т-14 по всем параметрам будет доведен до нужной Минобороны «кондиции», появится и надежная основа для превращения «Арматы» в робота.

К тому же до крупносерийного производства (по оценкам военных экономистов) цена одной малотиражной машины получается просто «золотой» - 450-500 млн. рублей. А вот когда она пойдет в армию многими сотнями, то будет стоить в 2 раза дешевле - примерно в 250 млн рублей. А, может быть, и меньше.

Кстати, однажды вице-премьер РФ Юрий Борисов (курирующий оборонку) заявил, что Российская армия не стремится массово закупать «Армату» из-за ее дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации. Как это делается сейчас, скажем, с танком Т-90.

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