Станет ли Сирия вторым Афганистаном для России?

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Гасанов Камран

С 6 мая сирийская правительственная армия ведёт операцию под кодовым названием «Падение Идлиба». Президент во что бы то ни стало намерен вернуть под контроль последний оплот оппозиции, так же как ровно год назад он отвоевал Восточную Гуту.

Основные бои сейчас разворачиваются вокруг города Кафр-Набуда в провинции Хама, который два раза за месяц переходил из рук в руки. Сейчас его контролируют силы Асада.

Контроль над ним символичен для обеих сторон, цель – сломить волю. Тот, кто удерживает город, побеждает,

– отмечает базирующаяся в Лондоне арабская газета Al-Quds Al-Arabi.

Зачем Асаду Идлиб?

Б. Асад. Фото: Valentina Petrov / Shutterstock.com

Б. Асад. Фото: Valentina Petrov / Shutterstock.com

Операция по зачистке Идлиба вызвана несколькими причинами. Во-первых, стремлением Асада вернуть под контроль всю Сирию. Во-вторых, тем, что провинцию контролируют террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России). И в-третьих, Дамаск поддерживают Россия и Иран. Укрывшиеся в Идлибе террористы периодически наносят удары по российской базе Хмеймим с применением БПЛА.

За время наступления сирийская армия освободила десятки деревень. Но чем дальше она будет продвигаться вглубь Идлиба, тем более кровопролитные сражения его ожидают. В провинции проживают 3 млн человек. И правозащитники предупреждают о больших потерях среди мирных жителей. В ООН сложившуюся ситуацию назвали «катастрофичной». По данным Союза организаций медицинской и гуманитарной помощи, в Идлибе уже погибли свыше 200 человек.

«Вторая Ракка»?

США обвиняют Россию и Асада в безрассудной эскалации конфликта и в гибели мирных жителей. 28 мая в СБ ООН состоялось срочное заседание по Сирии. Выступавший там заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин дал гарантии безопасности мирных жителей.

Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мёртвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США. Речь не идёт о масштабной боевой операции в Идлибе,

– заверил Вершинин.

С. Вершинин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, во время операции по зачистке Ракки от ИГ (запрещено в России) в июне-октябре 2017 года курдскими ополченцами, поддерживаемыми ВВС американской коалиции, погибли тысячи мирных жителей, а город сравняли с землей.

Говоря о гарантиях для гражданских лиц, стоит вспомнить заявление начальника российского Центра примирения противоборствующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина. На днях он объявил о создании пунктов пропуска, через которые Идлиб смогут покинуть мирные жители.

Что касается России, возврат Идлиба Асаду оправдан как с политической, так и с моральной точек зрения. В политическом смысле расширение влияния Асада означает укрепление позиций России. В моральном смысле операция освободит сирийцев от плена террористов. Учитывая, что все страны СБ ООН считают ХТШ за террористов, Вершинин задаётся риторическим вопросом: «Что можно и нужно делать Совету Безопасности, чтобы миллионы людей в Идлибе перестали быть заложниками террористов?»

Заседание по Идлибу в СБ показывает, что для стран НАТО предпочтительнее, чтобы провинцию контролировала «Хайят Тахрир аш-Шам», нежели «диктатор Асад». С помощью террористов они надеются оказывать давление на Россию и вынудить её покинуть сирийскую землю, а в конечном счёте – Ближний Восток. Вышеупомянутое пробританское издание Al-Quds Al-Arabi открыто пишет о том, что Идлиб станет «чёрной дырой» для Асада и России. НАТО, видимо, рассчитывает, что Россия увязнет в северо-западной Сирии, так же как в 80-х в Афганистане.

С каждым успехом Асада западные СМИ всё громче будут кричать о том, что сирийский президент «убивает детей и стариков», а Россия ему в этом помогает. В бой, вероятно, пойдёт и старый метод – обвинения в применении химического оружия. Однако реально противодействовать России способны не США и Британия и их медиа, а Турция.

Фото: www.globallookpress.com

«Турецкий меч»

Идлиб граничит с Турцией. В регионе находятся 12 турецких наблюдательных пунктов. Ряд группировок, включая «Фронт национального освобождения» (ФНО), контролируются Анкарой. На днях турки поставили ФНО реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и противотанковые комплексы (ПТК), сообщает Reuters. Активное применение этих систем притормозило наступление сирийской армии.

Если раньше протурецкие прокси по указке Анкары дистанцировались от ХТШ, чтобы показать России, что Турция не поддерживает террористов, то сейчас они воюют бок-о-бок против сил Асада. Такой расклад, по сути, аннулирует сочинские соглашения, подписанные в сентябре Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно им, Турция должна была очистить 20-километровую зону деэскалации от террористов. Если Анкара уже полгода не в состоянии уговорить боевиков уйти, то сейчас, когда Асад пошёл в лобовую, стимулов ещё меньше.

Исход противостояния в Идлибе зависит исключительно от Путина и Эрдогана. В последние недели они, их министры обороны и главы МИД постоянно контактируют. Президенты последний раз общались 13 мая. Но с тех пор конфликт вышел на новый уровень. Для реальных подвижек нужна личная встреча. Если она не состоится, значит, Кремль дал полную «свободу рук» Асаду на зачистку Идлиба вплоть до турецкой границы. Если это на самом деле так, то Идлиб может окончательно рассорить Россию и Турцию. Эрдоган многократно говорил о том, что он поддерживает борьбу с ХТШ, но выступает против захвата провинции сирийским президентом.

Гюлен верит в союз России и Турции

Отдельные турецкие эксперты уверены, что сирийские разногласия поставят под удар российско-турецкие проекты, такие как С-400, «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Любопытно, что антиэрдогановское и прогюленовское издание Ahval сомневается в таких прогнозах.

В то время когда экономические, политические и военные отношения Турции с Россией углубляются и её связи с Западом чреваты целым рядом споров, Анкара вполне может проглотить потерю Идлиба,

– пишет обозреватель Сулейман Озерен.

Р. Эрдоган и В. Путин. Фото: www.globallookpress.com

Озерен считает, что Турция может сдать Идлиб и вывести оппозиционные силы оттуда, чтобы перенаправить их на завоевание контролируемых курдами территорий к востоку от Евфрата. Российские политологи, среди которых эксперт РСМД Кирилл Семёнов, говорят об обмене Идлиба на Тель-Рифат, который уже покинули российские военные.

Чем бы ни закончилась идлибская история, можно утверждать одно. С момента крушения российского Су-24 в ноябре 2015 года это самый большой вызов, который бросил сирийский конфликт отношениям России и Турции. Паразитировать на нём будет снова Вашингтон.