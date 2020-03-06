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Станет ли робот главным действующим лицом на поле боя

06 марта 2020, 10:35  •  42 • Аналитика

Роботы на поле боя. Ещё с десяток-другой лет назад это выглядело как сценарий очередного фантастического фильма.


В 2020 году в опытно-войсковую эксплуатацию российских вооружённых сил поступит семейство робототехнических комплексов (РТК) «Кунгас», сообщила пресс-служба Минобороны России.



Великолепная пятёрка


Семейство «Кунгас» состоит из пяти машин различной массы и габаритов: носимый колёсный робот-разведчик весом 12 кг, лёгкий робот (200 кг), возимый РТК (до 2 т), безэкипажная платформа «Нерехта» (около 1 т) и роботизированная версия бронетранспортёра ВДВ БТР-МДМ «Ракушка» (более 13 т).

Разработкой этих образцов занимались более двух десятков отечественных предприятий. Носимый робот создали в МГТУ им. Баумана, лёгкий – изделие ковровского «Завода имени В.А. Дегтярёва». На этом же предприятии вместе с Фондом перспективных исследований (ФПИ) разработали безэкипажную платформу «Нерехта». Возимый РТК сделал «Ковровский электромеханический завод». Курганское «Специальное конструкторское бюро машиностроения» изготовило роботизированную версию БТР-МДМ «Ракушка».

Управление роботами осуществляется из единого командного пункта, размещённого в КУНГе (отсюда название «Кунгас») автомобиля КамАЗ–63501. В отдельных случаях можно использовать специальный планшет. Все изделия семейства, кроме робота-разведчика, оснащены средствами огневого поражения. Они могут работать, как вместе, так и по отдельным заданиям.

Носимый РТК имеет в своём арсенале противотанковые ракеты, пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм, гранатомёт и даже реактивный огнемёт. На комплекс можно установить инженерный манипулятор и проводить мониторинг местности. Возимый робот, «Нерехта» и «Ракушка» оснащаются 12,7-мм крупнокалиберными пулемётами, гранатомётами и противотанковыми ракетами.

Из этой славной компании более известна «Нерехта». Её впервые продемонстрировали публике на военно-техническом форуме «Армия-2015». Платформа имеет три модификации: ударную, машину артиллерийской разведки и транспортную. ФПИ представил характеристики «Нерехты»: грузоподъёмность 500 кг, дистанция обнаружения целей – 5 км, дальность поражения – около 2 км, максимальная скорость движения – 32 км/ч, класс бронезащиты – пятый.


«Ураны» готовы к бою


Теперь семейству роботов «Кунгас» нужно заслужить признание в войсках, какое уже получили российские роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Оба этих комплекса принимали участие в параде Победы 9 мая 2018 года. Американский журнал The National Interest назвал их «революционно новыми».

«Уран-6» работает по разминированию местности и созданию проходов в минных полях. Его применяли при разминировании сирийской Пальмиры. В этом же семействе есть робот-сапёр «Уран-10». У него более мощный функционал, позволяющий разминировать противотанковые мины, весом свыше 10 кг.

Гусеничный роботизированный комплекс «Уран-9», разработанный и производимый нахабинским «ОАО «766 УПТК», тоже прошёл боевую проверку в Сирии. Его прилично покритиковали за недостатки, но разработчики (по оценке замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Макушева) смогли их устранить. Теперь The National Interest называет «Уран-9» «открывающим эпоху беспилотных танков».

Наземные роботы в отличие от беспилотных дронов сталкиваются на поле боя с большими препятствиями. Прежде всего, это складки местности, лес, здания и инженерные сооружения, мешающие командному радиосигналу. Американцы уже десять лет разрабатывают изделие, подобное «Урану-9», но пока не догнали российских конструкторов. Свои первые образцы они поставят в Сухопутные войска США не ранее 2021 года.

Боевой «Уран-9» оснащён 30-миллиметровой пушкой 2A72, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и огнемётом «Шмель». Комплекс позволяет эффективно поражать живую силу и бронетехнику противника.


Конструкторская мысль не знает границ


В последние годы многие отечественные специальные конструкторские бюро занялись боевыми роботами. Даже прославленный концерн «Калашников» отвлёкся от стрелковой тематики и выдал целую линейку роботов – «Соратник», «Нахлебник», «Игорёк». «Соратник», например, – это боевой модуль на дистанционно управляемой гусеничной платформе с пулемётами калибров 7,62 и 12,7 мм и 30 мм гранатометом типа АГ-17А.



А вот пример последнего времени. Как сказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, в 2020 году стартуют опытно-конструкторские работы по проекту «Штурм». Он включает перспективное семейство робототехнических комплексов, состоящее из четырёх образцов. Самая тяжёлая машина (50 т) будет создана на базе танка Т-72Б3.

На этот РТК планируется установить 125-мм пушку Д-414 с укороченным стволом, бульдозерный отвал и комплект всеракурсной защиты от противотанковых средств. Остальные образцы проекта «Штурм» вооружат огнемётами «Шмель-М», 30-мм автоматическими пушками 2А42, неуправляемыми реактивными снарядами и пулемётом ПКТМ. Разрабатывает проект корпорация «Уралвагонзавод».

К подобным роботизированным комплексам мы уже начинаем привыкать. Фантазия идёт дальше – к киборгам и аватарам. Здесь конструкторы пока ограничились экзоскелетом. Его разработку ведут с 2011 года. Уже опробованы два варианта конструкции. Пассивный экзоскелет – шарнирно-рычажный механический каркас, разгружающий опорно-двигательный аппарат бойца при переноске грузов весом до 50 килограммов. Его совместят с экипировкой «Ратник» второго поколения.

Перспективным считается активный экзоскелет – с электромоторами и аккумулятором. Он увеличивает физические возможности военнослужащего. Позволяет нести вес до 200 кг, при этом вести активные боевые действия. Этот экзоскелет уже протестировали, и теперь его дорабатывают. Ожидается, что он появится в арсенале российских военных к 2025 году вместе с экипировкой третьего поколения «Ратник-3».

Эксперты по-разному оценивают боевые возможности поступающих в войска и перспективных роботосистем. При этом многие сходятся во мнении о том, что роботизация уже переворачивает принципы современного боя, но при этом до 100-процентной замены роботами "живых" бойцов всё ещё далеко. Потому главным действующем лицом на поле боя робот, пусть даже и "до зубов" вооружённый, в ближайшие годы точно не станет. Но со временем...
Геннадий Грановский

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