Станет ли Франция провинцией Четвертого рейха?

Чем ближе президентские выборы во Франции, тем гуще туман политической войны

Если на предыдущих выборах было всего два основных кандидата на президентский кабинет в Елисейском дворце, Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, то сейчас это лево-правый тандем превратился в трио, в котором один левый кандидат и два правых – умеренно правая Марин Ле Пен и ультраправый Эрик Земмур, который недавно официально включился в президентскую гонку.

Земмур и Ле Пен сейчас борются за второе место в общественном мнении, разрыв между ними крайне мал, они идут, как говорится, ноздря в ноздрю.

Лидером же общественного мнения по-прежнему остается действующий президент, фронтмен леволиберального крыла французского политикума, который сейчас набирает очки на поле внешней политики.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

В пятницу, 26 ноября, президент Франции и глава правительства Италии Марио Драги, убежденный сторонник НАТО и США, подписали соглашение об углублённом и расширенном сотрудничестве двух стран.

Соглашение было подписано в Квиринальском дворце, резиденции президента Италии, отсюда и его название.

Подобный договор у Франции до сих пор был только с Германией. Это Елисейский договор, заключенный в 1963 году Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром, который в 2019 году Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель «обновили», подписав Аахенский договор.

Макрон, которого еще недавно серый кардинал французских правых, основатель Оборонного колледжа и гроссмейстер масонского ордена «Великий Восток» Франсуа Тюаль считал заведомым аутсайдером, начал набирать очки за счет внешнеполитических инициатив. После ухода из политики Ангелы Меркель президент Франции рвется возглавить интеграцию «Каролингского ядра» Европы.

Оттого и обновляли договор де Голля и Аденауэра в бывшей столице империи Карла Великого – немецком Аахене.

Знакомство с опубликованным на сайте французского МИД Квиринальским договором шокировало Тюаля и его соратников, которые являются сторонниками максимального сближения Франции и России и столь же радикального дистанцирования от аллюзий каролингского возрождения, в котором они с тревогой замечают зловещие черты Четвёртого рейха.

Известный французский политолог и соратница Тюаля Валери Бюго открыто называет это соглашение о теснейшей интеграции Франции и Италии «предательством и преступлением», предупреждая, что правящие круги Пятой республики торопят «приход Четвертого европейского рейха и развязывание третьей и последней мировой войны», с этой целью создавая единый европейский военно-промышленный комплекс. «Не заблуждайтесь: сейчас мы движемся форсированным маршем к интенсивным приготовлениям к войне. Нашим лидерам, которые являются ревностными поклонниками лондонского Сити и заокеанской империи, этот договор нужен для укрепления наших промышленных возможностей, чтобы лучше подготовить войну против Китая и России», - отмечает Бюго.

Еще один внешнеполитический «триумф» Макрона – подписанный во время его визита в Абу Даби контракт на поставку Эмиратам 80 французских многоцелевых истребителей Dassault Rafale и 12 многоцелевых вертолетов Caracal по бросовым ценам да ещё с передачей технологий, стал возможным, как отмечает эксперт Парижской академии геополитики Алеся Милорадович, лишь после устранения противника такого рода распродажи передовых технологий французской оборонки Оливье Дассо, погибшего в авиакатастрофе при весьма странных обстоятельствах.

Однако в пользу Макрона работает то обстоятельство, что его конкуренты разобщены и лишь отнимают друг у друга голоса избирателей.

Так называемая умеренная правая партия «Республиканцы», ведущая свою генеалогию от де Голля, делает все, чтобы французские консерваторы в очередной раз потерпели поражение от прогрессивных левых. На днях прошли праймериз «Республиканцев», которые выиграла глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. «Впервые в истории партия де Голля, Жоржа Помпиду, Жака Ширака и Николя Саркози выдвинет в президенты женщину», — сказала Валери Пекресс. Как отмечают французские СМИ, главной целью Валери Пекресс считает объединение вокруг ее кандидатуры всех правых сил страны, чтобы бросить вызов Эрику Земмуру и Марин Ле Пен.

Французские военные и их серый кардинал Франсуа Тюаль уважали и уважают Марин Ле Пен, но видели в Елисейском дворце не её, а бывшего начальника Генерального штаба Вооружённых сил Пятой республики генерала Пьера де Вилье, прославившегося на всю страну своей резонансной отставкой в знак протеста против сокращения Макроном оборонного бюджета Франции.

Брат харизматичного генерала маркиз Филипп де Вилье долго уговаривал своего знаменитого родственника выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, чтобы гарантированно устранить Макрона и макронистов из французской политики.

Послушав эти уговоры, генерал поступил неожиданно. Он устроился на работу в американскую компанию Boston Consalting Group. О роли этой компании во французских делах стоит рассказать особо.

Как сообщает близкий к Тьерри Мейсану портал Reseau International, в 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компанииям McKinsey и Boston Consalting Group «внимательно следить за президентской кампанией во Франции». «Архитектором Макрона стала группа McKinsey, которая совершила настоящий подвиг, избрав в президенты неопытного политика, чтобы разрушить французское общество».

McKinsey и Boston Consalting Group (BSG) за последние годы стали практически монопольными консультантами правительств Франции и Германии по логистике государственных программ в оборонной, климатической и миграционной политике, а также в разработке пандемийной стратегии.

Кумир французских правых генерал Пьер де Вилье при всем том, что он «католик, аристократ и военный с безупречной репутацией», как отмечает Алеся Милорадович, не мог не отдавать себе отчет, что, консультируя BSG по «сложным операционным вопросам», он фактически работает на ЦРУ.

«Макрон и генерал Пьер де Вилье – не ведая того или вполне сознательно, сотрудничают с организациями, созданными специально для того, чтобы служить заменой ЦРУ», – констатирует Reseau International.

В начале 2020 года в кругах французских правых созрела решимость выдвинуть серьёзного конкурента Макрону. Они в очередной раз обратились к Пьеру де Вилье, тот вначале согласился и уволился из Boston Consulting «на фоне слухов о своем выдвижении в кандидаты в президенты Франции», пишет Politico, но затем снова отказался и засел за писание мемуаров.

Именно в это время, в феврале 2021 года, Филипп де Вилье и уговорил Эрика Земмура выдвинуться в президенты, реанимируя, так сказать, заветы де Голля.

В итоге мы наблюдаем парадокс. Тесно связанный с лондонским Сити Филипп де Вилье на деньги Ротшильдов продвигает Эрика Земмура в качестве конкурента ещё более тесно связанного с лондонским Сити и Ротшильдами Эмманюэля Макрона.

Для поиска и целевой подготовки лояльных США французских политиков глава французского филиала американского Института Аспена Жан-Пьер Жуйе создал аналитический центр Les Gracques («Гракхи»), который вёл Макрона на протяжении его президентской кампании и поддерживает сейчас. «Гракхи» спонсируются Ротшильдами. Одним из основателей этого аналитического центра является Гийом Ханнезо, бывший управляющий партнер финансового холдинга Rothschild & Co.

Аналитики Les Graques разработали перспективную программу модернизации французской промышленности, прежде всего французской оборонки, которую, по сути, и реализует Макрон, в том числе и в рамках Квиринальского договора. «Социально-либеральный левый “мозговой центр” немного разочарован реформаторской работой» своего выдвиженца, но все же готов вновь его поддержать, пишет Le Nouvel Observateur.

Нет единства не только в лагере правых. Та же самая картина среди левых политиков Франции. Главный левый кандидат – глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, лидер зелёных Янник Жадо и мэр Парижа Анн Идальго отнимают голоса друг у друга, распыляя и без того изрядно сократившийся в последние годы социалистический электорат.

«Большие батальоны всегда правы», – утверждал Наполеон. Сегодня большие англосаксонские батальоны явно сильнее традиционных французских политиков. Тем более что те и сами подрабатывают в лондонском Сити и американских консалтинговых конторах.

Возможно, настоящим наследником, вернее, наследницей де Голля могла бы стать Марин Ле Пен. Именно поэтому «ревностные поклонники лондонского Сити и заокеанской империи» и препятствуют ее возможной победе в апреле 2022 года, создавая всевозможных спойлеров, отнимающих у нее голоса французских избирателей.

Франция всё ближе к печальной участи стать если не колонией, то провинцией Четвёртого рейха.