Станет ли договор трехсторонним? В Женеве США предложат России обсудить новое соглашение о ядерном оружии

Речь идет о трехстороннем соглашении, к которому планируется подключить Китай. Об том сообщили одновременно Reuters и Bloomberg. Оба издания ссылаются на источники в администрации США.

При этом официальные лица, которые говорили с изданиями на правах анонимности, напомнили, что Китай не являлся участником договоров о ядерном оружии и пока не ясно, захочет ли Пекин участвовать в таких переговорах.

"Хорошо было бы узнать, как русские видят ситуацию с китайцами", - заявил один из источников.

Ранее американский президент говорит о том, что хотел бы заключить новое соглашение о контроле над вооружениями. При этом он видел участником договора и Китай. По его словам, этот договор должен охватывать все виды ядерного оружия с учетом "следующего поколения вооружений".

Трамп отметил, что в беседе и с президентом России, и с главой Госсовета Китая он уже обсуждал эту тему на полях саммита G20, проходившего в японской Осаке.