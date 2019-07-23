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Станет хуже, но не для ВВП: МВФ поставил свой "диагноз" России на 2020 год

23 июля 2019, 18:39  •  89 • Политика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России. Фонд предсказывает замедление экономического роста, но при этом рост ВВП.
Международный валютный фонд снизил свою оценку роста экономики России на 2019 с ожидаемых 1,6% до 1,2%. Об этом говорится в июльском обзоре мировой экономики от МВФ.
При этом МВФ повысил ожидаемый ВВП России в 2020 на 1,9%. Это 0,2 процентного пункта больше ожиданий фонда в прогнозе, который был сделан в апреле этого года. А вот ожидания по росту глобального ВВП наоборот снизились на 0,1 процентный пункт по сравнению апрельским прогнозом.
"Данные о ВВП, в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности", - говорится в пресс-релизе МВФ.
Стоит отметить, что все цифры крайне спекулятивны. В разгар антироссийских санкций МВФ и международные рейтинговые агентства предсказывали чуть ли не падение российской экономики. И только после того, как Россия успешно преодолела все санкции, специалисты признали, что ошиблись в своих оценках.

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