Станет хуже, но не для ВВП: МВФ поставил свой "диагноз" России на 2020 год

Международный валютный фонд снизил свою оценку роста экономики России на 2019 с ожидаемых 1,6% до 1,2%. Об этом говорится в июльском обзоре мировой экономики от МВФ.

При этом МВФ повысил ожидаемый ВВП России в 2020 на 1,9%. Это 0,2 процентного пункта больше ожиданий фонда в прогнозе, который был сделан в апреле этого года. А вот ожидания по росту глобального ВВП наоборот снизились на 0,1 процентный пункт по сравнению апрельским прогнозом.

"Данные о ВВП, в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности", - говорится в пресс-релизе МВФ.

Стоит отметить, что все цифры крайне спекулятивны. В разгар антироссийских санкций МВФ и международные рейтинговые агентства предсказывали чуть ли не падение российской экономики. И только после того, как Россия успешно преодолела все санкции, специалисты признали, что ошиблись в своих оценках.