«Станет грозой американских ВМС»: зачем Российской армии ударный экраноплан

К 2027 году ВМФ России получит опытный образец экраноплана «Орлан». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения. Экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Чёрного и Каспийского морей. По мнению экспертов, «Орлан» станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника.

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил журналистам, что Госпрограмма вооружения на 2018—2027 годы предусматривает разработку опытного образца экраноплана «Орлан». По его словам, новейший летательный аппарат сможет нести ракетное вооружение.

Как рассказал Борисов, «Орланы» будут использоваться для охраны Северного морского пути (СМП) и «внутренних морей» РФ. Также летательный аппарат будет участвовать в поисково-спасательных операциях.

«Основной функционал у него — Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Чёрное море», — заявил вице-премьер.

«Экранный эффект»

Экраноплан — многоцелевое судно на динамической воздушной подушке. Как правило, аппарат летит на высоте около метра от водной поверхности со скоростью до 500 км/ч. Такой режим создаёт «экранный эффект», при котором сжатие воздуха увеличивает подъёмную силу.

Используя энергию набегающего потока, экраноплан способен преодолевать расстояния без существенных затрат топлива, оказываясь более экономичным средством передвижения, чем самолёт и вертолёт. Кроме того, полёт на столь малой высоте делает судно практически незаметным для радиолокационной аппаратуры противника.

«Экраноплан — это нечто среднее между самолётом и кораблём. Аппарат передвигается намного быстрее любого судна, максимальная скорость которого редко превышает 30 узлов (55 км/ч). При этом он даже визуально менее заметен, чем самый современный самолёт», — отметил в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Как пояснил эксперт, в ВМФ экраноплан может использоваться для нанесения неожиданных ударов по авианосным группировкам или для доставки десанта. Возможности судна позволяют ему скрытно подобраться к противнику и после пуска боеприпасов намного быстрее корабля покинуть огневую позицию и зону поражения.

К недостаткам экранопланов относят ограничения, связанные с волнением на море, и недостаточную манёвренность. Распространённой проблемой экранопланов является продольная неустойчивость. Она выражается в том, что при смене высоты центр приложения подъёмной силы смещается. Нос судна ведёт себя нестабильно и может задеть водную поверхность или, наоборот, слишком резко подняться вверх.

Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь»

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«Экраноплан имеет ограничения по массе вооружения, которое он может взять на борт. Очевидно, что на подобный аппарат невозможно разместить, например, комплекс «Калибр». Однако современная промышленность в состоянии создать для него лёгкое и достаточно мощное оружие», — рассказал Дрозденко.

«Орлёнок» и «Каспийский монстр»

Работы над экранопланами начались в Советском Союзе в 1950-е годы. Флагманом конструкторской мысли было ЦКБ им. Алексеева (Нижний Новгород). Более 65 лет предприятие создаёт суда на воздушных подушках и подводных крыльях.

В 1979 году на вооружение ВМФ был принят десантный корабль-экраноплан проекта 904 «Орлёнок». В общей сложности было построено четыре судна. Минобороны СССР рассчитывал вооружить флот 120 «Орлятами», но позже эти планы были пересмотрены.

16 июля 1986 года был спущен на воду опытный образец ракетного корабля-экраноплана проекта 903 «Лунь». Судно проходило испытания в Каспийском море, за что получило прозвище «Каспийский монстр». Восьмимоторный аппарат мог разгоняться до 500 км/ч и действовать в шестибалльный шторм.

«Лунь» был совершенно не похож ни на один из видов воздушной и морской техники. Судно поражало причудливыми очертаниями и размерами (длина — 73 м, высота — 19 м). Для нанесения ударов по противнику экраноплан оснащался управляемыми противокорабельными ракетами ЗМ-80 «Москит» дальностью 120—250 км.

В 1990 году ВМФ начал опытную эксплуатацию «Луня», однако пополнить состав флота уникальными самолётами-кораблями не удалось. Необычная машина, как и любая новейшая техника, нуждалась в устранении «детских болезней» (военные жаловались на слабую надёжность) и в дополнительных испытаниях.

«После распада СССР Военно-морской флот вступил в полосу сокращения. Россия отказывалась от крупных надводных кораблей, и средств на доработку ударного экраноплана, естественно, не было. Однако «Лунь» мог принести пользу обороноспособности страны. В США не скрывали радости от закрытия проекта «Каспийского монстра», — констатировал Дрозденко.

На страже Арктики

Дискуссии о возрождении в составе ВМФ экраноплана продолжаются последние четыре года. Одним из первых о необходимости восстановить его производство для военных нужд заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев в августе 2014 года.

В июле 2017-го вице-президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарёв сообщил о готовности отечественной промышленности начать разработку экраноплана для ВМФ.

С 1990-х годов российские предприятия производят только гражданские суда. Одним из прорывных проектов считается экраноплан нового поколения «Чайка» А-050 водоизмещением 54 т и полезной нагрузкой 15 т.

Экраноплан A-90 «Орлёнок»

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Предполагается, что первая машина будет собрана в 2019—2020 годах. Экраноплан может использоваться в том числе силовыми ведомствами РФ для доставки грузов и перевозки личного состава.

Как полагает Дрозденко, ЦКБ им. Алексеева сохранило научный и технологический потенциал для создания ударного экраноплана. По его словам, нижегородским инженерам под силу удовлетворить требования Минобороны к проекту оснащённого ракетным вооружением «Орлана».

«С учётом современных технологических возможностей рискну предположить, что российский экраноплан по габаритам будет уступать советскому собрату и однозначно превосходить его по боевой мощи. На вооружении «Орлана» могут быть гиперзвуковые ракеты «Циркон». Судно станет грозой американских ВМС и послужит России прежде всего в деле защиты арктических пространств», — отметил Дрозденко.