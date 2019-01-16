Standard Chartered Bank об изменениях мирового порядка к 2030 году

Standard Chartered Bank (международная банковская группа со штаб-квартирой в Лондоне) опубликовал прогноз ведущих экономик мира на 2030 г. При подготовке доклада аналитики исходили из предположения о том, что за 12 лет произойдут глубокие изменения мирового порядка.

С точки зрения группы экспертов, подготовивших прогноз, важнейшим показателем, который будет определять место страны в мировой экономике, станет численность населения. Самой быстрой динамики Standard Chartered Bank ожидает от стран азиатского континента: по прогнозу, 7 из 10 крупнейших национальных экономик (авторы прогноза берут за основу расчёты объема ВВП) стран будут азиатскими (см. рис.). Только три страны вне пределов Азии войдут в первую десятку: США, Россия и Германия. Доля Азии в создании глобального ВВП превысит треть и будет больше совокупного ВВП США и ЕС.

В представлении авторов доклада Германия будет в самом большом проигрыше: она скатится на 10 место с 5-го в 2017 году. Ближайшим и более успешным соперником Германии Standard Chartered Bank видит Японию (в 2017 г. – 4-е место в мире по объему ВВП). Россия опустится с 6-го на 8-е место. Наоборот, с 8-го на 6-е место переместится Бразилия. Между Бразилией и Россией, на 7 месте, аналитики Standard Chartered Bank ожидают в 2030 г. увидеть Египет, которой сделает самый решительный рывок ввысь с нынешнего 14-го места. Пятерку сильнейших экономик мира будет замыкать Турция – в 2017 г. она была девятой. Большое будущее Standard Chartered Bank предсказывает Индонезии. Наконец, тройка лидеров. Замкнут ее США, а возглавит её Китай, хотя темпы его экономического развития по сравнению с современными снизятся примерно до 5%. Между этими двумя державами будет стоять Индия. В 2017 г. ее ВВП составлял 9 млрд долл., а к 2030 г., как ожидают в Standard Chartered Bank, вырастет до 46 млрд.