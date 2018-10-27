Стамбульский саммит: каких результатов стоит ожидать от встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии

27 октября Владимир Путин посетит с рабочим визитом Стамбул, где примет участие в четырёхстороннем саммите вместе с лидерами Турции, Германии и Франции. Главные темы — политическое урегулирование в Сирии, восстановление этой страны и возвращение беженцев. Одна из целей встречи — выработка «новых формул политического урегулирования конфликта». Аналитики отмечают, что особенностью переговоров станет отсутствие на них США. По мнению экспертов, причиной стала неготовность американцев участвовать в экономическом восстановлении страны. Насколько результативным может стать новый переговорный формат по Сирии, выяснял RT.

В Стамбуле 27 октября состоится саммит, посвящённый ситуации в Сирии. В форуме примут участие президент России Владимир Путин, его турецкий коллега Реджеп Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Это будет первая встреча по Сирии в таком формате.

Повестка дня

Как сообщает пресс-служба Кремля, на саммите в Стамбуле «планируется обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры».

Инициатива проведения саммита принадлежит турецкой стороне. Ещё летом этого года её озвучил президент Турции Реджеп Эрдоган. Повестку встречи в сентябре обсудили помощники лидеров четырёх стран, которые провели специальное совещание в Стамбуле.

Как сообщил накануне проведения саммита пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калын, участники переговоров будут исходить из невозможности решения сирийской проблемы военным путём. По его словам, ожидается также обсуждение будущей Конституции Сирии.

«Главной целью четырёхстороннего саммита по Сирии является выработка новых формул политического урегулирования конфликта», — приводит его слова агентство Интерфакс.

Ранее Калын заявлял, что Путин, Эрдоган, Макрон и Меркель обсудят также ситуацию, сложившуюся в Идлибе, последнем оплоте боевиков в Сирии, где действует группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

Дамаск

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«На повестке будет ситуация в Идлибе и поддержка договорённостей РФ и Турции, достигнутых в Сочи», — заявила журналистам 26 октября официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее официальный представитель канцлера ФРГ Мартина Фитц отметила, что цель германского правительства на этом саммите — содействовать «насколько возможно процессу стабилизации в Сирии».

Президент Франции Эммануэль Макрон связал участие в стамбульском саммите с решением проблем гуманитарного характера.

«Франция отдаёт приоритет поддержанию режима прекращения огня в провинции Идлиб, чтобы избежать гуманитарной катастрофы и новой крупной волны беженцев», — цитирует Интерфакс представителя Елисейского дворца.

При разнице подходов руководители четырёх государств нацелены на урегулирование ситуации в Сирии, сообщил 26 октября журналистам Дмитрий Песков.

«Существуют разные подходы. В целом все хотят политического урегулирования в Сирии — это общая цель, но по инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения, — отметил он. — Как раз по всем этим вопросам завтра и будет проведена сверка».

Без США и Ирана

Эксперты отмечают необычный формат стамбульского саммита. На нём не будет представлен важнейший участник астанинского переговорного процесса по будущему Сирии — Иран. Не приглашены и США, играющие ведущую роль в так называемой малой группе — антитеррористической коалиции под американским руководством. Туда, помимо США, входят Великобритания, Германия, Египет, Иордания, Саудовская Аравия и Франция.

«Этот саммит будет сильно отличаться от предыдущих встреч на высшем уровне, посвящённых ситуации в Сирии, поскольку на него не были приглашены США, зато в нём примут участие два ведущих государства ЕС», — отмечает турецкое издание Daily Sabah.

«Опыт предыдущих переговоров по Сирии демонстрирует, что наилучшего результата достигали форматы без участия США, в первую очередь астанинский формат или Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, который наметил какие-то точки соприкосновения между правительством и оппозицией», — отметил в интервью RT руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев.

В то же время участники нового формата не рвут связи со своими прежними партнёрами. Так, саммиту в Стамбуле предшествовала сентябрьская встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии. Как отметил 25 октября глава российского МИД Сергей Лавров, уже готовится новая встреча лидеров астанинского формата. 26 октября президент Франции Эммануэль Макрон обсудил предстоящий форум в Стамбуле со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Саммит может способствовать созданию новых связей между возглавляемой США так называемой малой группой и странами — участницами астанинского процесса, координируемого Турцией и Россией», — считает колумнист издания Hürriyet Daily News Серкан Демирташ.

17 октября в интервью телеканалу RT France, еженедельнику Paris Match и изданию Le Figaro министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к контактам с «малой группой».

Проблема беженцев

Как отметил в интервью RT эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов, для интересов России в Сирии важно привлечь европейские страны к уже существующим российским инициативам или создать новые форматы, которые дополняли бы имеющиеся.

«Цель России — распространить астанинский формат, где Турция и Россия составляют костяк, на гуманитарные сферы, особенно в вопросе восстановления Сирии и возвращения беженцев. При этом понятно, что европейские страны, на территории которых проживает большое количество сирийских беженцев, являются естественными партнёрами для России и Турции», — отмечает эксперт.

По его словам, неготовность США участвовать в восстановлении Сирии, более того, желание переложить финансовое бремя своей военной операции на плечи монархий Персидского залива могут быть одним из факторов, объясняющих отсутствие Дональда Трампа в Стамбуле.

«Заручившись поддержкой Франции и Германии, можно решить проблему с беженцами, — считает Мавашев. — Франция и Германия — это лидеры Европы, заинтересованные в решении сирийского вопроса».

Проведение саммита уже приветствовали в ООН. Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Верхузел выразил надежду, что проведение саммита позволит разрешить многочисленные гуманитарные проблемы Сирии и сирийских беженцев.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) Йенс Лерке ранее также подчеркнул, что встреча президентов России, Турции, Франции и канцлера Германии «будет способствовать политическому и мирному урегулированию кризиса в Идлибе и в целом в Сирии».

Сирийские беженцы прибывают в лагерь для беженцев и мигрантов в Германии

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Россия сейчас играет ведущую роль в координации процесса возвращения в Сирию беженцев, а Турция как страна, где находится наибольшее число сирийских беженцев — 3,5 млн, — заинтересована в их скорейшем возвращении на родину. Именно через Турцию в Европу шёл основной поток беженцев из Сирии, что создало огромные проблемы для стран ЕС в 2015—2016 годах.

«Сам факт проведения саммита в таком составе свидетельствует, кроме того, о некой доле готовности европейских стран способствовать экономическому восстановлению страны, ведь без заметного улучшения экономической жизни в Сирии у беженцев будет меньше причин для возвращения на родину», — отмечает Тимур Ахметов.

Политическое урегулирование

Тесно связан с проблемой беженцев и вопрос политического будущего Сирии. Европейские страны связывают любые планы по восстановлению арабской республики с продвижением процесса урегулирования.

По словам экспертов, на саммите в Стамбуле будет обсуждаться, при каких условиях — например, в случае прогресса в переговорах между Дамаском и оппозицией, — европейские страны будут готовы предоставить помощь.

«Все страны-участницы заинтересованы в стабилизации конфликта в Сирии и переходе оппозиции и правительства к политическим переговорам по Конституции. Я думаю, это будет также обсуждаться на саммите, однако из-за того, что саммит проводится впервые, то есть стороны в первый раз в таком составе попытаются согласовать позиции по очень чувствительным вопросам, прорывных решений не стоит ждать», — отмечает Ахметов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стамбульский саммит — «встреча не для прорывов».

Так или иначе, саммит не станет площадкой, где Германия и Франция могли бы диктовать свои условия для политического процесса. Формат, скорее, будет заключаться в нащупывании общих тем, по которым Россия при помощи и посредничестве Турции могла бы привлечь больше международных участников к урегулированию, считает Ахметов.

«Главная задача, которую сейчас будут решать, — прекратить миграционные потоки и восстановить Сирию, — отмечает Мавашев. — А восстановить Сирию — это в любом случае усилить режим Асада, и мы видим, что, как ни странно, и Франция, и Германия сейчас к этому готовы».

Двусторонний формат

Помимо переговоров в четырёхстороннем формате, состоятся и двусторонние встречи лидеров России, Турции, Франции и Германии. Так, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут переговоры по широкому кругу вопросов, связанных непосредственно с отношениями двух стран.

Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи

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Встретятся и главы военных ведомств двух стран. Министр обороны Турции Хулуси Акар отметил ранее, что на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Шойгу планирует уделить особое внимание ситуации в сирийском Идлибе. Там, в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе последнего визита президента Эрдогана в Сочи, должна быть создана демилитаризованная зона. В обязанности Турции входит отвод боевиков от линии соприкосновения с правительственными войсками.

Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны «Думаю, лидеры Турции и России обсудят вопрос Идлиба и ход исполнения обязательств Анкарой, — считает Ахметов. — Сейчас самый важный вопрос заключается в том, что делать с террористическими группами, которые отказались покинуть демилитаризованную зону, и как поступать Турции и России в случае дальнейших атак террористов на российские военные объекты и позиции сирийской армии».

По мнению Мавашева, президенты России и Турции затронут и другие ключевые проблемы двусторонних отношений и региональной повестки.

«Достаточно много вопросов и помимо Идлиба, — утверждает эксперт. — На фоне последних международных событий, дела Хашукджи и снижения международной активности Саудовской Аравии роль Турции в суннитском мире многократно повысится, что придаст ей уверенности и на сирийском треке. Это, однако, делает её не самым простым переговорщиком».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.