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Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине

24 мая 2020, 08:55  •  69 • Украина

Томос от патриарха Варфоломея и создание так называемой ПЦУ дали раскольникам на Украине карт-бланш для захвата храмов и начала религиозной войны. Простых же украинцев, оказавшихся легковерными, просто обманули.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил архиепископ Боярский, викарий Киевской митрополии УПЦ Московского Патриархата Феодосий.
«Захват храмов – последствие неканонических и беззаконных с духовной точки зрения действий, которые предпринял патриарх Варфоломей, благодаря действиям украинского политикуума. Такого не было давным-давно, наверное, с начала 90-х годов: такой агрессии на религиозной почве, таких бессовестных и противозаконных», – заявил Феодосий.

По его словам, раскольники (УПЦ КП Филарета, – ред.) имели потенциальную возможность к покаянию и возвращению, переговоры на эту тему велись с канонической Церковью и не афишировались.

«Они прекрасно понимали свое шаткое положение, и на протяжении последних 10 лет до томоса не позволяли себе агрессивно-откровенных противозаконных действий. После того, как томос легализовал эти раскольничьи структуры украинские в глазах общества, в глазах частично православного мира (до поры до времени), они получили карт-бланш на «все что хотите, то и делайте», – отметил архиепископ.

Особенно это было заметно в период правления президента Украины Петра Порошенко, когда власть их покрывала.

«Те избиения, тот отъем культовых сооружений, который по Украине прокатился – это является прямым следствием истории с томосом. Украинцы миролюбивые и спокойные, но нас легко обмануть. Мы религиозные, но эта религиозность зачастую легкомысленная и поверхностная. В этом случае его легко обмануть и направить по тому руслу, которое приведет к религиозной войне. Томос – это был толчок по этому вектору наших миролюбивых людей. Посмотрите, что творят украинцы с украинцами, такого не было никогда», – заявил викарий Киевской митрополии.

При этом уличный опрос украинцев телеканалом КРТ показал, что жители страны толком не знают и не понимают, что такое томос.

«Томос – это шанс украинского государства иметь независимую от России церковь», – заявила, например, опрошенная девушка и добавила, что «она не практикующая православная».

«За независимость украинского Православия, как правило, сильно беспокоятся такие вот «непрактикующие православные». Вся проблема в том, что Церковь становится заложницей политических инструментов. Вот и все. Мне важно, что в пределах моей маленькой общины люди вместо духовного роста постоянно отвлекаются на псевдорелигиозные ловушки. Часть людей считает это манипуляциями и политическими играми, а вот те, кто искренне переживает за томос, искренне болеет за него всей душой, выясняется, что не знают и «Отче наш», – заявил также протоиерей УПЦ Александр Клименко.

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