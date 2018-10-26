Стамбул объединил Путина, Эрдогана, Макрона и Меркель

27 октября в Стамбуле состоится саммит с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии по Сирии. Об основных различиях и «точках сближения» Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона - в материале Царьграда.

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Гасанов Камран

Встреча по Сирии должна была состояться еще в первых числах сентября, но откладывалась из-за угрозы начала военной операции Башара Асада в последнем бастионе сирийской оппозиции – Идлибе. Это могло привести к гуманитарной катастрофе и бегству тысяч людей из 3-миллионной провинции в Турцию, а дальше в Европу. После 17 сентября, когда Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи договорились создать демилитаризованную зону (ДЗ) в Идлибе, европейцы согласились приехать в Стамбул.

Перемирие в Идлибе

Согласно договору Путина-Эрдогана, к 10 октября из демилитаризованной зоны шириной 15-20 км нужно было вывести все тяжелое вооружение, а к 15 октября – боевиков и членов террористических организаций. Ожидания оказались чересчур оптимистичными. Через три дня после истечения дедлайна Путин на Валдайском форуме отметил, что туркам еще не удалось вывести всех боевиков, но «они работают» над этим. 24 октября министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил вывод основной части вооружений из ДЗ. Накануне саммита Эрдоган заявил, что договорённости по Идлибу выполняются «без проблем».

Хотя сроки растягиваются, и отдельные группировки – «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин» - пытаются сорвать российско-турецкое соглашение, усилий Турции по выводу боевиков и террористов оказалось достаточно для того, чтобы убедить президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелу Меркель вылететь в Стамбул. Еще на прошлой неделе администрация Макрона угрожала бойкотировать встречу, если силы Асада начнут наступление на Идлиб. «Нусровцы» и «аль-каидовцы» постоянно провоцируют такое наступление, о чем на последнем брифинге напомнила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.