Стамбул и 40 млрд "золотых": Эксперты выставили Франции счет на "царский" долг

Россия должна погасить долги по облигациям царских времен. С таким требованием выступил депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер.

Он направил прошение министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену. В документе говорится, что французские граждане вкладывали в своем время деньги в российские облигации, однако с приходом советской власти долги были аннулированы и теперь внуки и правнуки вкладчиков якобы "остаются потерпевшими".

Политик требует от французских властей предоставит отчет о том, какие меры были приняты для урегулирования вопроса. Цена вопроса - 53 миллиарда евро.

Ответный ультиматум "зарвавшейся" Франции

В интервью Царьграду известный историк и публицист Петр Мультатули прокомментировал ситуацию с "царским" долгом, указав на то, что рассказы о баснословных долгах Российской Империи - это не более чем исторический миф. Он напомнил, что на самом деле на 1913 год внешний долг страны составлял восемь с небольшим миллиардов рублей. Внешние долги Франции в это же время составляли 12 миллиардов, а Германии - девять миллиардов.

Если от России требуют погасить внешний долг Российской Империи, то это значит, что признают незаконный выход Прибалтики из состава государства, а также территориальные гарантии. В частности, Франция и Англия гарантировали Российской Империи Стамбул - Константинополь, всю Средиземноморскую Фракию, проливы, полностью всю Западную Армению, а также Восточную Пруссию.

"Надо, на мой взгляд, очень четко увязывать любые обязательства по выдаче долгов с теми обязательствами, которые брали перед нами западные правительства во время Первой мировой войны... Они же не просто нам деньги давали. Мы развивали и железные дороги, и инвестиции", - поставил эксперт ультиматум.

Непосредственно профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов также считает, что к "союзникам" по Антанте можно выдвинуть встречный иск. По его оценкам, Запад задолжал царской России около 40 миллиардов золотых рублей.

История с долгами тянется уже 100 лет. Впервые этот вопрос ребром был поставлен еще на Генуэзской конференции 1922 года, когда Москва претензии французов отклонила.

"Мы предлагали свои варианты "нулевого" решения вопроса, грубо говоря, погашения встречных требований. Но тогда французы тоже отвергли наши предложения на Генуэзской конференции. Ну, это очень длинная история. В конце концов эта история закончилась тем, что Черномырдин провел переговоры с французами, и было вроде достигнуто вот это "нулевое" соглашение. Хотя деталей этого соглашения мне так обнаружить и не удалось. Документ нигде не обнародовался. Но тем не менее вроде нас успокоили, сказали, что вопрос закрыт", - вспоминает Катасонов

Он считает, что раз эта история снова выплыла, то Россия тоже должна напомнить французам, да и не только им, о требованиях, которые были озвучены на Генуэзской конференции 1922 года.

"На Генуэзской конференции 1922 года Запад выкатил нам требования по долгам царского и Временного правительства на сумму 18,5 миллиарда золотых рублей. Ну, кстати говоря, это достаточно совпадало с теми оценками, которые сделала советская делегация накануне поездки в Геную. Более того, этими расчетами занимался Николай Николаевич Любимов, профессор, который мне преподавал и который рассказывал про Генуэзскую конференцию. Так что советская делегация была, как говорится, во всеоружии. Но мы, помимо того что уточнили возможные требования Запада по кредитам и займам, мы еще подготовили встречные требования, связанные с компенсацией ущербов. Во-первых, от торгово-морской блокады, которую они нам организовали уже в начале 1918 года. И даже ущербы, связанные с интервенцией. Если мне не изменяет память, сумма наших требований приближалась к 40 миллиардам золотых рублей", - поясняет эксперт.

По его словам, он много раз ставил вопрос, что в России должны помнить, что эти требования не были удовлетворены и что их надо реанимировать. Однако МИД действует в этом направлении вяло. Поскольку Россия все-таки подписала "нулевое" соглашение, значит, по умолчанию страна признала себя правопреемником Российской Империи.

"Советская делегация и Советский Союз правопреемником Российской Империи себя не признавали. И на этом основании они в январе 1918 года издали указ Совнаркома об отказе от всех займов и кредитов, которые были взяты царским и Временным правительством. Ну вот еще раз повторю, что это было сделано достаточно кулуарно, достаточно келейно. И эта информация - она так и не была доведена до наших граждан. У политиков свои какие-то особенности. Я думаю, что, может быть, он просто решил как-то поднять свой рейтинг", - заключил Катасон.

Вопрос закрыт и противоречит международному праву

Свое мнение озвучил и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. В беседе с RT он пояснил, что на рубеже XX века некоторые вкладчики даже успели получить прибыль, но после начались революция и Гражданская война, после которых Советская Россия потребовала от Франции компенсировать ей ущерб, нанесенный французскими интервентами.

Владимир Ленин действительно подписал тогда декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств, но был готов выплатить долги французам, если они согласятся на компенсацию. Но в Париже такие условия не приняли. В 1997 году страны заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами Российской Империи.

Учитывая это, Фёдоров считает, что вопрос уже закрыт, и подобные требования французов противоречат международному праву.

"К нему никто не будет возвращаться, несмотря на просьбы со стороны каких-то общественных организаций. Так что здесь с юридической точки зрения никаких перспектив у этих людей нет", - заявил эксперт.

А публицист и политический консультант Анатолий Вассерман напомнил, что вырученные от продажи облигаций деньги были вложены в железные дороги, которые потом буквально спасли Францию. Эти пути прокладывали в широтном направлении, с востока на запад.

И в начале Первой мировой войны русские войска смогли быстро добраться по ним до германской границы. Это, по сути, спасло Францию, нарушив планы немцев о молниеносном захвате этой страны.

В интервью РИА ФАН Вассерман добавил, что после Первой мировой и Гражданской войн "союзники" России требовали от неё возвращения долгов. Россия в ответ выставила счёт за убытки от военных действий, подогревавшихся как раз этими "союзниками", пытавшимися вторгнуться в нашу страну.