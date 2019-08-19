Стало понятно, зачем Трамп задумал купить Гренландию

Автор:

Латышев Сергей

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и другие официальные лица отвергли возможность продажи Гренландии США, приобретением которой интересовался президент этой страны Дональд Трамп.

Гренландия не продаётся… Я действительно надеюсь, что всё это несерьёзно,

– заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Sermitsiaq срочно прибывшая в эту автономию премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она явно испугана наглостью, с которой американцы покусились на делающий маленькую Данию важной арктической державой самый большой остров мира, имеющий колоссальное стратегическое значение, как и залежи золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти.

Гренландия не продаётся за доллары, рубли или другие валюты,

– предупредил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд. Глава МИД напомнил, что «правительство Гренландии чётко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли» и «такой подход полностью разделяет датское правительство».

Действительно, именно так и заявила в ответ на просьбу прокомментировать вожделения Трампа глава МИД автономии Ане Лоне Баггер: «Мы открыты для бизнеса, но мы не продаёмся».

В том же духе – «не продаёмся» – высказались и представляющие Гренландию депутаты датского парламента. Так, например, Айа Кемнитс Ларсен заявила в интервью телеканалу ТВ2: «Мой ответ: спасибо, не надо! Я не думаю, что это будет способствовать развитию Гренландии. Гренландия не является товаром, который можно продать. Дания не может сделать это».

Однако та же парламентарий добавила (эта мысль, кстати, звучала и в других комментариях депутатов от Гренландии), что вся эта история указывает на необходимость и «дальше развивать право на самоопределение, которое есть у Гренландии», поскольку, дескать, для «Гренландии это лучший путь».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен явно испугана «идеей» президента Трампа «купить» у Копенгагена Гренландию. Фото: www.globallookpress.com

Так что, как видим, несмотря на дружный «отлуп» по покупке огромного острова, частично Вашингтон своей цели добился. Намерение продолжать дистанцироваться от Дании и продаваться по частям под видом выгодного бизнеса с США вполне прослеживается в реакции гренландских официальных лиц, как и испуг в Копенгагене в связи с такой возможностью.

В Вашингтоне подтвердили: это не шутка

Между тем в минувшие несколько дней подтвердилось то, о чём предупреждал Царьград: американская инициатива по Гренландии – не шутка, всё очень серьёзно, речь идёт о долговременной политической цели. Это подтвердил сам президент Трамп: действительно, он интересовался «идеей» покупки Гренландии «стратегически», но «это не номер один в повестке дня».

Советник Трампа Лоуренс Кадлоу также сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, что президент интересуется возможностью приобретения Гренландии, намекнув, что однажды эта идея может материализоваться: «Ситуация развивается. Мы это рассматриваем. Много лет назад Гарри Трумэн хотел купить Гренландию. Гренландия принадлежит Дании. Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов».

Гренландия нужна президенту Трампу и для США, и против России. Фото: www.globallookpress.com

Таким образом, Кадлоу озвучил два основных интересующих США достоинства Гренландии: её стратегическое положение (сулящее Вашингтону укрепление позиций в Арктике, гонку за которую США пока проигрывают России) и полезные ископаемые.

«Я не хочу сейчас выступать с прогнозами, – продолжал Кадлоу. – Я просто отмечаю, что президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии».

Президент-магнат (строительный) Трамп действительно кое-что понимает в недвижимости. Российские эксперты оценивают стоимость Гренландии вплоть до 10 триллионов долларов. Тем более что мировой гегемон эту баснословную сумму союзному датскому карлику платить, конечно, не будет и возьмёт крупнейший остров мира, когда для этого сложатся благоприятные обстоятельства, по дешёвке. А затем наступит черёд Канады, сильно провинившейся в своё время перед местными индейцами…

«Америка – для американцев». Не это ли основной постулат «доктрины Монро», которую недавно другой советник Трампа – Джон Болтон – объявил действующей?

Делаем выводы

Итак, уже совершенно очевидно, что тема Гренландии, во-первых, возникла не случайно. Это не происки враждебных Трампу мейнстримных СМИ, пытающихся поставить президента США в неудобное положение. Она муссируется с подачи самой американской администрации.

Во-вторых, эта тема будет обязательно обсуждаться в ходе официального визита Трампа в Данию, который состоится 2-3 сентября, под него она, собственно, и возникла.

В-третьих, данная тема будет обязательно использована Трампом для шантажа Копенгагена с целью максимально затруднить и отдалить достройку крупнейшего европейско-российского энергетического проекта «Северный поток – 2». У Дании есть такие возможности. Делаться это будет в классической для Трампа манере. Вначале он создаёт на пустом месте проблему. Затем вынуждает партнёров по поводу неё торговаться, чтобы прийти к временному компромиссу: США отказываются от своих планов, а те делают то, что Вашингтону в данный момент нужно. От Копенгагена в данном случае потребуют объявить тотальную войну «Северному потоку – 2», чтобы получить время для избавления от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, его горячей сторонницы.

В расчёте на то, что новое берлинское руководство будет более покладистым в торгово-экономических вопросах и в последний момент похоронит этот проект, главным бенефициаром которого являются Германия и Россия, а проигравшими – США и их европейские вассалы.

В-четвертых, как только эта цель будет достигнута (и особенно если этого не произойдёт), вопрос о Гренландии будет поднят Вашингтоном вновь. За это время американцы хорошо обработают местную элиту, в связи с чем решать его будет легче.

В-пятых, независимо от того, отберут американцы Гренландию у датчан или нет, они теперь в любом случае потребуют от Копенгагена согласия активнее использовать её территорию против России, в битве за Арктику. На этом пока можно поставить точку.