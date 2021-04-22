«Стало низкопробным шаблоном»: как лидеры ЕП призвали принять решительные меры против России из-за «нападения» в Чехии

Главные фракции Европейского парламента призвали страны ЕС предпринять «решительные шаги» в отношении РФ из-за приписываемой Москве причастности к инциденту 2014 года в чешской деревне Врбетице. Тогда на складах боеприпасов произошли взрывы, в результате которых погибли два человека. Прага уже выслала 18 российских дипломатов, на что Москва ответила аналогичным шагом. Однако в МИД Чехии потребовали вернуть своих сотрудников, угрожая в противном случае ещё больше сократить дипмиссию РФ в республике. По мнению экспертов, европарламентарии объединились против России, чтобы отвлечь население от проблем внутри ЕС. При этом аналитики сомневаются, что Брюссель решится на серьёзные меры в отношении Москвы.

Лидеры фракций Европарламента призвали страны ЕС принять «решительные меры» в отношении России из-за приписываемой Москве причастности к инциденту 2014 года в чешской деревне Врбетице. Об этом сообщается в их совместном заявлении.

«Сегодня мы заявляем о всецелой солидарности с Чешской Республикой и призываем все государства-члены, а также Европейский совет проявить свою солидарность, отреагировав на это нападение принятием решительных, совместных и конкретных мер в отношении России», — говорится в сообщении.

Под документом подписались лидеры левоцентристской Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, либеральной группы Renew Europe («Обновляя Европу»), зелёных, фракции консерваторов и реформистов.

«Нас потрясли недавние сообщения о причастности российских спецслужб ГРУ к взрыву склада боеприпасов на территории Чешской Республики в 2014 году, в результате которого погибли два чешских гражданина. Те же самые агенты ГРУ имеют отношение к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль на территории Соединённого Королевства в 2018 году», — утверждается в заявлении.

Отмечается также, что это «ещё одно нападение, совершённое на суверенной территории Европейского союза лицами, связанными с российским государством».

«Это указание на тревожную правду о том, насколько далеко Россия готова зайти, чтобы навредить Европе, а также очередное свидетельство опасных и злонамеренных действий российских властей», — подчёркивают лидеры Европейского парламента.

В заявлении говорится, что «нападение» на европейских граждан на территории любого государства ЕС «с участием российских спецслужб ГРУ должно расцениваться как серьёзное посягательство на весь Евросоюз».

«Это неприемлемый враждебный акт», — сообщается в заявлении.

Как констатировал в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, главные фракции Европарламента консолидировались «в общем призыве к ЕС принять «решительные меры» против России», чтобы «замаскировать свои внутренние проблемы».

«Объединение на антироссийской основе — стандартная европейская реакция на внутренние трудности. В частности, Европа не прошла проверку пандемией коронавирусной инфекции. И это серьёзнейшим образом подрывает позиции стран ЕС. Европейские лидеры это понимают и поэтому сосредотачиваются на вербальной агрессии против России», — заявил он.

Обострение отношений

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек во время пресс-конференции обвинили российскую разведку в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Они также заявили о высылке 18 российских дипломатов.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически «не согласны с такими выводами» и считают их «провокационными и недружественными». Кроме того, МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

В связи с этим новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил протест послу России в Праге Александру Змеевскому. По его словам, если Москва не вернёт всех 20 высланных дипломатов, численность российского посольства сократится до уровня, аналогичному чешскому. Кулганек отметил, что МИД Чехии будет ждать решения российских властей до полудня 22 апреля (13:00 мск). Однако в Кремле уже заявили о «бесперспективности разговоров» с Россией «в стилистике требований».

МИД России

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Брюссель осуждает «диспропорциональную реакцию» России. По его словам, Европейский союз выражает полную солидарность с Чехией и готов оказать содействие в её дальнейших усилиях по привлечению виновных к ответственности.

Стоит отметить, что, несмотря на выдвинутые обвинения, Прага не захотела сообщать подробности расследования по инциденту 2014 года. Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, это и есть «доказательство того, что вся эта история — выдуманный, грязный, отвратительный фейк».

В интервью телеканалу РБК она также подчеркнула, что «политический истеблишмент в Чехии просто заврался» и «с азартом разрушает двусторонние отношения». Между тем всё это противоречит национальным интересам Чехии, отметила Захарова.

В эфире «Вестей FM» официальный представитель МИД сообщила, что проводимое Прагой многолетнее расследование инцидента «ни к чему не пришло». По её словам, «людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Боширова».

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов «не используется армией, а Минобороны сдаёт помещения склада в аренду частным оружейным компаниям». По её словам, огромное количество оружия хранилось без какого-либо контроля властей.

Флаги ЕС

Reuters

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«Вредит сама себе»

Как заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, тот факт, что чешская сторона отказалась поделиться деталями расследования по инциденту 2014 года, говорит «о следовании Праги традиционному на Западе принципу «хайли лайкли», который ранее использовался в деле Скрипалей.

«Это стало своего рода низкопробным шаблоном. Объявляется какой-то тезис, он ничем не подтверждается, и все его начинают активно поддерживать», — отметил он в беседе с RT.

По словам Оленченко, придание любому скандалу «с участием России общеевропейского звучания тоже стало уже шаблонной схемой».

«Ей пользуются также в Польше и странах Прибалтики», — сказал аналитик.

По мнению Оленченко, обострение российско-чешских отношений и подобная реакция европейских парламентариев связаны с американским лобби в Чехии, которое «генерирует все эти процессы». В частности, эксперт напомнил об экономической заинтересованности Вашингтона в тендере на возведение нового энергоблока АЭС «Дукованы», из числа участников которого был исключён «Росатом».

«Они больше пекутся о выгодах США, чем о выгодах чешской стороны. Применяются методы недобросовестной конкуренции за счёт политических средств», — пояснил Оленченко.

Аналитик не исключил, что Брюссель может поддержать призыв главных фракций Европарламента по поводу «решительных мер» против РФ.

«Нынешнее руководство ЕС не относится к друзьям России. Они могут в лучшем случае промолчать. Но если американцы будут их настойчиво подталкивать, то они могут пойти на антироссийские меры», — сказала Оленченко.

Однако, по мнению Межевича, Европа «в нынешних обстоятельствах готова по большей части на словах поддержать любую страну, которая выступает с антироссийскими заявлениями».

Эксперт сомневается, что в Брюсселе могут предпринять реальные шаги против РФ из-за приписываемой Москве причастности к инциденту в чешской деревне в 2014 году.

«Максимум, на что решатся в Брюсселе, — это заявление, нота, обращение в различные организации, ООН, размен дипломатов, может быть, небольшие санкционные ограничения. Однако на определённом этапе могут закончиться инструменты воздействия на Россию. Боюсь, что в Брюсселе это не очень понимают», — заключил аналитик.