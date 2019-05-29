«Стало хуже, но заказывать опасно»: в Госдуме просят разобраться с уголовными делами о покупке антидепрессантов

В Госдуме просят Генеральную прокуратуру выяснить, законны ли действия правоохранителей, которые возбуждают уголовные дела в отношении россиян из-за покупки лекарств на основе бупропиона за границей. Это вещество не входит в список запрещённых препаратов и до 2016 года свободно продавалось в России, однако теперь эксперты таможенных служб считают его производным от эфедрона, оборот которого запрещён. Специалисты отмечают, что во многих случаях альтернативу бупропиону подобрать невозможно. При этом пациенты говорят, что опасаются приобретать препарат, несмотря на то что их состояние без него ухудшается.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в Генпрокуратуру и Минздрав с просьбой разобраться, почему в отношении россиян возбуждаются уголовные дела за приобретение и перемещение через таможенную границу РФ не запрещённого в России антидепрессанта на основе бупропиона. Сотрудники таможни с недавних пор стали приравнивать его к эфедрону, входящему в список запрещённых веществ.

По словам парламентария, поводом для депутатского запроса послужило обращение к нему инициативной группы граждан, которые остро нуждаются в этом лекарстве, внезапно оказавшемся под негласным запретом.

В обращении, с которым ознакомился RT, члены инициативной группы просят депутата выяснить, на каком основании возбуждаются уголовные дела о приобретении незапрещённого препарата. Также они предлагают при необходимости внести поправки в федеральное законодательство, чтобы законопослушные граждане, нуждающиеся в лечении, не привлекались к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков.

В обращении также отмечается, что бупропион не имеет аналогов и во многих случаях альтернатив его применению нет.

«Лекарство является одним из самых часто назначаемых антидепрессантов в мире в связи с высокой доказанной эффективностью. Для многих в России он является безальтернативным средством лечения их психических заболеваний. При этом простой человек никогда не сможет догадаться, какое вещество могут признать производным и приравнять к наркотику», — пишут авторы обращения.

Нилов отмечает, что правоохранители и раньше возбуждали уголовные дела из-за лекарств, которые граждане используют в медицинских целях.

«Надо понять, законно ли возбуждаются уголовные дела в отношении тех, кто покупает и потребляет бупропион, — говорит депутат. — Раньше уже были случаи, когда граждан пытались необоснованно привлекать к ответственности. Все помнят резонансную историю Екатерины Конновой, которую обвинили в торговле наркотиками, когда она попыталась продать излишки не зарегистрированного в России психотропного препарата, который принимал её ребёнок».

Сочли производным

До 2016 года препараты на основе бупропиона свободно продавались в российских аптеках, но после были исключёны из перечня лекарственных средств, поскольку импортёр не стал продлевать действие лицензии. Однако никакого запрета на заказ лекарства за границей наложено не было.

Как выяснил RT, весной 2019 года таможенники и правоохранители начали преследовать граждан, приобретающих в заграничных интернет-магазинах препараты на основе бупропиона, который официально не входит в списки запрещённых в России лекарств.

Одно из первых уголовных дел по статье о контрабанде наркотиков (по ч. 3 ст. 229.1 УК) было возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, страдающей шизотипическим расстройством личности.

Как сообщал RT, на Беляеву завели уголовное дело после того, как она заказала в Польше антидепрессант Elontril, в состав которого входит бупропион. В списке запрещённых к ввозу веществ и сами таблетки, и бупропион не значились, однако в ходе экспертизы было установлено, что из них теоретически можно изготовить наркотики.

Так, экспертно-криминалистическая служба таможенного управления заключила, что продукт можно рассматривать как производное эфедрона. Возможно ли получить из этих таблеток эфедрон, в заключении не указано.

За приобретение одной упаковки препарата (30 таблеток) девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

Дело Беляевой оказалось не единственным. По словам источника RT в правоохранительных органах, такие уголовные дела сейчас расследуются в Москве, Волгоградской области, на Сахалине и в других регионах.

При этом в некоторых случаях россияне заказывали препарат не за границей, а в российских интернет-магазинах. Они в итоге стали фигурантами уголовных дел по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта»). Им грозит заключение сроком до десяти лет.

В то же время поставки бупропиона в Россию практически прекратились. Вместе с покупателями правоохранители задержали и одного из крупнейших продавцов, который сам заказывал препарат за границей оптом, а потом распространял с наценкой в России.

«Что со мной будет дальше, я не знаю»

Принимающие препарат граждане РФ говорят, что находятся в безвыходной ситуации. По их словам, другие антидепрессанты им не помогают.

«В 2015 году я попал в психиатрическую больницу с диагнозом «шизотипическое расстройство личности», — рассказывает RT Владислав Лебедев. — Лечили нейролептиками, трицикликами. Однако состояние только ухудшилось: я не мог читать, работать, учиться. В какой-то момент решил лечиться бупропионом и принимал его до сих пор. За это время я даже смог освоить новую профессию. Без бупропиона я превращусь в безвольный овощ — его просто нечем заменить».

Прекращение поставок препарата, по словам собеседников RT, уже привело к ухудшению состояния здоровья.

«Уже пять лет я страдаю дереализацией и фибромиалгией, — поясняет в беседе с RT Ярослав Гончарук. — Постоянно чувствую слабость, часто болят мышцы по всему телу. Перепробовал много антидепрессантов и других лекарств, которые используют в таких случаях, но комбинация из бупропиона, CИОЗС (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина) и ламотриджина оказалась идеальной в моём случае. Сейчас бупропион я не принимаю, потому что заказывать его стало опасно. Мне стало хуже, и что делать, я не знаю. В то время как наркотики свободно продаются и покупаются в интернете, наша полиция повышает статистику раскрываемости несчастными больными людьми вроде Дарьи Беляевой».

«Я заболел весной 2009 года, — вспоминает в беседе с RT один из подписавших обращение к Нилову москвич, попросивший не называть его имени. — За эти годы я перепробовал массу разных препаратов — никакого положительного эффекта не было. Напротив, появилась мышечная слабость и жгучая боль во всём теле. Только год назад новый психиатр рекомендовал мне бупропион и ещё два препарата, и это наконец избавило меня от боли. Сейчас бупропион стал исчезать из магазинов, а без него вся схема поддерживающей терапии не имеет смысла. Таблетки закончились, и вот я лечу обратно в пропасть. Что будет со мной дальше, я не знаю».

Лекарство должно быть доступно

Эксперты отмечают, что ставить вопрос о поиске аналогов бупропиона или другого вещества некорректно, если лекарство помогает больным.

«Когда люди умирают, потому что не могут получить обезболивающее, это противоестественно, — комментирует RT ситуацию директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. — Задача чиновников — сделать так, чтобы лекарство было доступно, и не нужно искать никакие аналоги. Обсуждать наркогенность разных веществ, конечно, можно, но в этом нет здравого смысла, если речь идёт о помощи больным».

Руководитель бюро независимой экспертизы, эксперт Конституционного и Верховного суда РФ Юрий Гладышев считает, что во избежание уголовного преследования граждан, приобретающих препараты для лечения, термин «производные наркотических средств» должен быть исключён из уголовного права.

«Многие вещества, включая бупропион, официально не запрещены, но граждан отдают под суд за их приобретение регулярно, — поясняет Гладышев RT. — Само понятие «производные» в законе не разъясняется, что в итоге позволяет правоохранителям считать их производными от запрещённых».