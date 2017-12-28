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Стало известно, за что именно получили Звезду Героя генералы, воевавшие в Сирии

28 декабря 2017, 23:24  •  226 • В России

28 декабря президент наградил группу российских военнослужащих, участвовавших в операции по разгрому террористов в Сирии. Звезду Героя России в этот день прикрепили к мундирам 3 генералов и 1 ефрейтора. «Комсомольская правда» попросила Министерство обороны уточнить — какие именно действия этих людей были отмечены высшей наградой страны - званием Героя.

И вот какой ответ мы получили.

«Под непосредственным руководством генерал-полковника Суровикина С.В., генерал-майора Жидко Г.В. и генерал-майора Мурадова Р.У. в Сирии были достигнуты значительные успехи в борьбе с международным терроризмом. Освобождены и деблокированы населенные пункты: Акербат, Дэйр-эз-Зор, Меядин, Абу-Кемаль. Живой силе и технике террористов нанесен значительный урон, - пояснили «КП» в Минобороны России.

Генералы при выполнении поставленных задач проявили личное мужество и героизм. Неоднократно выезжали в места ведения боевых действий, личным примером воодушевляя сирийские правительственные войска на успешное выполнение задач. В результате проведенных под их руководством операций разгромлены крупные силы боевиков, освобождена значительная территория Сирии, в освобожденных населенных пунктах оперативно оказывалась помощь населению, что не позволило допустить гуманитарную катастрофу, - рассказали нам в военном ведомстве.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении поставленных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни, Указом президента генералам Суровикину, Жидко и Мурадову присвоено звание Героя России.»

А вот информацию о том, за какой именно подвиг получил Звезду Героя ефрейтор Сил специальных операций Денис Портнягин, Министерство обороны решило не выносить на широкую публику.

- За выполнение особых спецзадач, большего пока сказать не можем, - сказали в оборонном ведомстве.

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