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Стало известно, в чём обвиняют задержанного на Украине оппозиционера Киву

01 ноября 2021, 17:40  •  149 • Политика
На Украине правоохранители задержали оппозиционного депутата Илью Киву. Его обвиняют в госизмене после поздравления президента России Владимира Путина.
В столице Украины силовики задержали депутата Верховной рады из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илью Киву.
"Илья Кива задержан сотрудниками правоохранительных органов на Столичном шоссе в Киеве", - передаёт ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Автомобиль депутата был остановлен, народному избраннику должны были вручить "сообщение о подозрении", то есть повестку. Подробности задержания Кивы не сообщаются.
Ранее стало известно, что прокуратура Украины возбудила против Кивы уголовное дело о госизмене после поздравлений оппозиционнного политика президента России Путина с днём рождения. Кива назвал Путина лидером дружественного украинцам народа. Инициаторами возбуждения дела против Кивы стали члены партии "УДАР".
Ранее против Кивы было возбуждено ещё одно дело после того, как он отпраздновал годовщину гибели одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. О возбуждении дела сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, однако не указала, по какой статье. В интернете появился ролик, где Кива с автоматом в руках говорит, что празднует убийство 15 октября 1959 года спецслужбами Степана Бандеры в Мюнхене.
Депутат Илья Кива известен своими громкими заявлениями и эксцентричными поступками.

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