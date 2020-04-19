Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что так...
"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
Главная / Аналитика

Стало известно, у каких знаков зодиака больше женских черт характера

19 апреля 2020, 08:10  •  122 • Аналитика
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Журналист и эксперт по астрологии Тамара Санон назвала самые женственные знаки зодиака, сообщает Your Tango.
Как уточняет автор, принято считать, что представительницы прекрасного пола нежные и мягкие, в то время, как сильная половина, наоборот, имеет более агрессивные черты характера.
"Тем не менее, женская и мужская энергия присутствует у обоих полов. Поэтому нередко можно наблюдать, как люди перенимают черты, противоположные их полу, в зависимости от ситуации, — говорит Тамара Санон. — Например, на работе вы можете проявлять жесткость, а дома быть спокойными и ласковыми.
По ее словам, Тельцы очень заботливые. Это женская черта. Однако она позволяет этому знаку зодиака создавать теплую и уютную обстановку. Им важно обезопасить своих близких. Так они проявляют доброту. А еще они романтики. Поэтому умеют разбираться в своих чувствах.
Раки, как правило, чувствительные и ранимые. Из-за этой особенности им тяжело держать эмоции в себе. Так и проявляется их женская энергетика. Другая черта Раков, присущая слабому полу, — чрезмерная опека и забота. Обычно эти качества используют, когда говорят о хороших матерях. Но благодаря этому они, как никто, умеют поддерживать и сопереживать окружающим.
Хотя у Девы есть мужские черты, это женственный знак зодиака. Они очень проницательные, так как доверяют своей интуиции, а также полностью погружаются в проблему, когда кому-то нужна помощь. Для них важно быть полезными в трудную минуту. А это, как известно, свойственно женской природе.
Несмотря на то, что внешне Скорпионы могут показаться жесткими, они довольно чувствительные и эмоциональные. Однако, прежде чем перед кем-то открыться и довериться, они сначала прислушиваются к внутреннему голосу. Представители этого знака очень интуитивны.
Странно видеть в этом списке напористых и амбициозных КозероговВсе эти качества делают их мужественными. И все-таки это женственный знак зодиака. По натуре они любящие и заботливые, помогают другим просто так и не требуют после этого ничего взамен.
Чувствительность — одна из сильных сторон РыбОни, правда, часто страдают из-за этого, потому что доверчивые, но зато умеют сострадать и свободно выражать эмоции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
18 апреля 2020, 09:10
Экономикам, ослабевшим после эпидемии, грозит "зеленый шторм"
18 апреля 2020, 13:10
Кому кризис, а кому – новые возможности
18 апреля 2020, 15:10
Ульрих Шнафт, шпион-неудачник
18 апреля 2020, 12:10
Активная защита танков: развитие технологий
18 апреля 2020, 11:10
Говорит и не показывает. Почему у подкастов миллионы слушателей
18 апреля 2020, 11:10
Цена жизни и книги: перекличка России с Францией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
14 апреля 2020, 13:10
Через несколько дней Украину захлестнёт тяжелейший финансовый кризис
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
17 апреля 2020, 19:10
Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины
12 апреля 2020, 15:35
COVID-19 приближает конец Украины
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
13 апреля 2020, 09:11
Зря "лили грязь": Пьемонт воззвал к "бесполезной помощи" русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.