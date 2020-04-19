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Стало известно, у каких знаков зодиака больше женских черт характера
19 апреля 2020, 08:10 • 122 • Аналитика
Журналист и эксперт по астрологии Тамара Санон назвала самые женственные знаки зодиака, сообщает Your Tango.
Как уточняет автор, принято считать, что представительницы прекрасного пола нежные и мягкие, в то время, как сильная половина, наоборот, имеет более агрессивные черты характера.
По ее словам, Тельцы очень заботливые. Это женская черта. Однако она позволяет этому знаку зодиака создавать теплую и уютную обстановку. Им важно обезопасить своих близких. Так они проявляют доброту. А еще они романтики. Поэтому умеют разбираться в своих чувствах.
Раки, как правило, чувствительные и ранимые. Из-за этой особенности им тяжело держать эмоции в себе. Так и проявляется их женская энергетика. Другая черта Раков, присущая слабому полу, — чрезмерная опека и забота. Обычно эти качества используют, когда говорят о хороших матерях. Но благодаря этому они, как никто, умеют поддерживать и сопереживать окружающим.
Хотя у Девы есть мужские черты, это женственный знак зодиака. Они очень проницательные, так как доверяют своей интуиции, а также полностью погружаются в проблему, когда кому-то нужна помощь. Для них важно быть полезными в трудную минуту. А это, как известно, свойственно женской природе.
Несмотря на то, что внешне Скорпионы могут показаться жесткими, они довольно чувствительные и эмоциональные. Однако, прежде чем перед кем-то открыться и довериться, они сначала прислушиваются к внутреннему голосу. Представители этого знака очень интуитивны.
Странно видеть в этом списке напористых и амбициозных КозероговВсе эти качества делают их мужественными. И все-таки это женственный знак зодиака. По натуре они любящие и заботливые, помогают другим просто так и не требуют после этого ничего взамен.
Чувствительность — одна из сильных сторон РыбОни, правда, часто страдают из-за этого, потому что доверчивые, но зато умеют сострадать и свободно выражать эмоции.
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