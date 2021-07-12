Стало известно, сколько США тратят на ракеты

США ежегодно тратят на содержание войск стратегического назначения 4,2 миллиарда долларов. Такие данные приводит конгресс США.

Сумма затрат на войска стратегического назначения Соединённых Штатов Америки была опубликована в бюджетных документах конгресса США. 4,2 миллиарда долларов уходят не только на содержание личного состава ракетных сил, но и на обслуживание самих ракетных комплексов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании отечественного зенитного ракетного комплекса С-500. В следующем году этот комплекс нового поколения уже будет принят в армии России.