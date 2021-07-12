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Стало известно, сколько США тратят на ракеты

12 июля 2021, 17:40  •  122 • Политика
США ежегодно тратят на содержание войск стратегического назначения 4,2 миллиарда долларов. Такие данные приводит конгресс США.
Сумма затрат на войска стратегического назначения Соединённых Штатов Америки была опубликована в бюджетных документах конгресса США. 4,2 миллиарда долларов уходят не только на содержание личного состава ракетных сил, но и на обслуживание самих ракетных комплексов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании отечественного зенитного ракетного комплекса С-500. В следующем году этот комплекс нового поколения уже будет принят в армии России.

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