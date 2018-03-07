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Стало известно, ради чего Собчак так отчаянно рвется в Крым
07 марта 2018, 17:24 • 933 • Политика
В предвыборном штабе "блондинки в шоколаде" раскрыли цель визита на полуостров.
Ксения Собчак собирается съездить в Крым до выборов, чтобы пообщаться с крымскими татарами и другими жителями полуострова. Предвыборная агитация вестись там не будет, заявили в штабе кандидатки в президенты России.
Также там отметили, что Собчак сделала запрос на разрешение посетить Крым в государственные органы Украины. Соответствующие бумаги были отправлены на прошлой неделе в среду, 28 февраля.
Напомним, что даже в Киеве оказались удивлены, что у них спрашивают разрешения на въезд на полуостров. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Ксении Собчак "политической шизофренией".
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