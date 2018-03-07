Стало известно, ради чего Собчак так отчаянно рвется в Крым

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В предвыборном штабе "блондинки в шоколаде" раскрыли цель визита на полуостров.

Ксения Собчак собирается съездить в Крым до выборов, чтобы пообщаться с крымскими татарами и другими жителями полуострова. Предвыборная агитация вестись там не будет, заявили в штабе кандидатки в президенты России.

Также там отметили, что Собчак сделала запрос на разрешение посетить Крым в государственные органы Украины. Соответствующие бумаги были отправлены на прошлой неделе в среду, 28 февраля.

Напомним, что даже в Киеве оказались удивлены, что у них спрашивают разрешения на въезд на полуостров. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал запрос Ксении Собчак "политической шизофренией".

"Хотели встретиться с крымскими татарами и жителями Крыма, чтобы понять их проблемы, услышать их", - цитирует Интерфакс слова пресс-секретаря Собчак.