Стало известно, почему солдаты бегут из украинской армии

Украинские политики нередко позволяют себе воинственные заявления в адрес РФ. То они грозятся ракетами, способными «достать до Москвы», до заявляют о планах силой отобрать Крым. Звучит смело, но в то же время нереально. И дело здесь не только в превосходстве нашей страны в плане вооружения.Так, согласно данным издания «Страна», из ВСУ начали массово уходить военнослужащие, из-за чего во многих подразделениях наблюдается нехватка от 40 до 70 процентов личного состава.В интервью журналистам вышеупомянутого СМИ один из военных рассказал, что те солдаты, у которых заканчивается контракт, категорически отказываются заключать новые и служить дальше. Даже несмотря на уговоры со стороны командования.Причем главная причина заключается не в низком уровне заработной платы, а скотском отношении офицеров к рядовому составу.«Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата», — рассказал собеседник издания.Помимо этого, выяснилось, что в частях ВСУ не проводятся занятия по боевой подготовке. Вместо этого солдат заставляют заниматься покраской заборов, бордюров, подметанием плаца и другой работой.Впрочем, у офицеров к рядовым солдатам также есть немало претензий. По их словам, у контрактников совершенно отсутствует мотивация нести службу и уж тем более воевать за свою страну. При этом даже у мотивированных бойцов первого периода карательной АТО нет желания продлевать контракты. По этой причине новобранцам практически не у кого набираться опыта, что делает ВСУ крайне слабыми.«Случись сейчас настоящая маневренная война, и украинская армия снова окажется в той же ситуации, что и в 2014 году. Когда необстрелянные офицеры не знали, что делать, а рядовые не горели желанием воевать», — констатировал один из командиров.