Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Главная / Украина

Стало известно, почему солдаты бегут из украинской армии

12 ноября 2021, 22:05  •  271 • Украина

Украинские политики нередко позволяют себе воинственные заявления в адрес РФ. То они грозятся ракетами, способными «достать до Москвы», до заявляют о планах силой отобрать Крым. Звучит смело, но в то же время нереально. И дело здесь не только в превосходстве нашей страны в плане вооружения.

Так, согласно данным издания «Страна», из ВСУ начали массово уходить военнослужащие, из-за чего во многих подразделениях наблюдается нехватка от 40 до 70 процентов личного состава.

В интервью журналистам вышеупомянутого СМИ один из военных рассказал, что те солдаты, у которых заканчивается контракт, категорически отказываются заключать новые и служить дальше. Даже несмотря на уговоры со стороны командования.

Причем главная причина заключается не в низком уровне заработной платы, а скотском отношении офицеров к рядовому составу.

«Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата», — рассказал собеседник издания.

Помимо этого, выяснилось, что в частях ВСУ не проводятся занятия по боевой подготовке. Вместо этого солдат заставляют заниматься покраской заборов, бордюров, подметанием плаца и другой работой.

Впрочем, у офицеров к рядовым солдатам также есть немало претензий. По их словам, у контрактников совершенно отсутствует мотивация нести службу и уж тем более воевать за свою страну. При этом даже у мотивированных бойцов первого периода карательной АТО нет желания продлевать контракты. По этой причине новобранцам практически не у кого набираться опыта, что делает ВСУ крайне слабыми.

«Случись сейчас настоящая маневренная война, и украинская армия снова окажется в той же ситуации, что и в 2014 году. Когда необстрелянные офицеры не знали, что делать, а рядовые не горели желанием воевать», — констатировал один из командиров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





271
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 06:55
НАТО готовится к вторжению на Украину?
12 ноября 2021, 12:45
Экспорт металла: как Украина себе в ногу стреляет
11 ноября 2021, 15:10
Глава МВД Украины Денис Монастырский ударит по Минску «единым кулаком внутренней безопасности»
11 ноября 2021, 15:10
Максим Галкин поплатился за то, что собирался выкупить права на скандальный фильм с участием Владимира Зеленского?
12 ноября 2021, 22:05
Украинские военные бегут из ВСУ пачками
12 ноября 2021, 08:40
На Украине перебросят к границам с Белоруссией почти 9 тысяч силовиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы ...
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
07 ноября 2021, 12:35
Русские лишили США иллюзий в Чёрном море. Депутат намекнул на "ответный визит"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
07 ноября 2021, 00:20
К 2030 году Украина поставит Россию на колени!
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.