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Стало известно, почему Россия завидует Москве

22 декабря 2021, 21:15  •  116 • Политика
Сергей Собянин выступил в городской думе с отчётом об уходящем годе и планами на следующий. Не все восприняли его речь с восторгом, но приходится признать – очередная демонстрация силы столичного мэра получилась весьма убедительной. Царьград выделяет главные тезисы выступления Собянина.
Пресс-конференция президента России в конце года – это всегда своего рода отчёт о работе за уходящий год. Отчёт итоговый – после него страна уже потихоньку переходит в новогодний режим. Поэтому главы министерств и регионов стараются подвести свои итоги чуть раньше – и чем выше статус, тем ближе к президентскому выступлению. Мэр Москвы Сергей Собянин, как и полагается главе столицы, держал свою речь непосредственно перед президентом – 22 декабря.
В самый короткий и пока что самый холодный день года Сергей Собянин выступил в Московской городской думе с традиционным декабрьским отчётом о работе городского правительства.
Отчёт впечатлил. Москва не просто осталась лидером России по всем основным показателям, но и укрепила это лидерство. Не будем пересказывать всю речь мэра, остановимся только на её ключевых моментах.

Деньги

Доходная часть бюджета Москвы на наступающий 2022 год – 3,261 триллиона рублей (на 20% больше, чем в докризисном 2019 г.), по текущему курсу это 44 миллиарда долларов. Для понимания масштаба – это больше, чем государственные бюджеты трёх четвертей стран мира, включая, например, нефтеносный Казахстан или стомиллионные Филиппины.
У Москвы есть деньги на подсветку не только знаковых зданий, но даже общественного транспорта. Фото: АГН "Москва"
Но собрать деньги мало – важно их правильно потратить. Пандемия диктует свои законы: и без того немалая столичная "социалка" (пособия, субсидии, доплаты к пенсиям, содержание детсадов и школ – и многое, многое другое) неуклонно растёт, в 2022 году эти расходы увеличатся сразу на 9%. Вырастет и бюджет развития – долгосрочные инвестиции в будущее: 40% средств бюджета пойдут на улучшение и строительство инфраструктуры. Москвичи прекрасно видят результаты таких вложений, и Собянин это подчёркивает:
С 2011 г. мы открыли 100 новых станций метро и МЦК. В планах на ближайшие годы – ещё порядка 50-60 новых станций метро, включая завершение строительства Большой кольцевой линии.
На эти деньги улучшается не только транспортная, но и дорожная инфраструктура (чего стоят одни только хордовые трассы), финансируется реновация (проект спорный, но в масштабности ему не отказать), реализуются целый ряд иных крупных проектов.

Медицина

Москва инвестирует не только в бетон и асфальт, но и, главное, в людей. Главной темой ковидного двухлетия, конечно, является здравоохранение. Чего уж скрывать, московская медицина – предмет зависти всей России: его не коснулась губительная "оптимизация", напротив, программы медицинской помощи в городе постоянно расширяются и развиваются. В одном только 2022 году будет открыто порядка 30 новых поликлиник, причём и это лишь вершина айсберга.
Ведь сами по себе больницы и поликлиники никого не вылечат – важно, какого уровня в них технологии и врачи. Так вот, несмотря на все понятные пандемийные ограничения и переброс специалистов в "красные зоны", Москва в 2022 году развернёт масштабную программу борьбы с онкологическими заболеваниями – столица намерена решительно модернизировать систему помощи, подчеркнул Собянин:
Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие 10 различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90% пациентов.
Вирусы приходят и уходят, а рак, к сожалению, остаётся – и именно поэтому усилия Москвы на этом фронте особенно ценны.

"Концлагерь"

Москва в 2022 году не вводила по-настоящему жёстких локдаунов европейского образца, отсюда и впечатляющие цифры бизнес-статистики, оглашённой Собяниным. Москва не просто остаётся промышленным центром, но и укрепляет свои позиции на этом фронте. Рост производства в обрабатывающих отраслях за год составил 23,4% (сравните с ростом оборота торговли – 11,8%!), безработица практически отсутствует – 0,5% (в 2020 году доходило до 3%). И это далеко не предел: городское правительство намерено реконструировать нерационально используемые промзоны с целью создания дополнительных рабочих мест.
Промзона "Грайвороново". Фото: АГН "Москва"
Отдельное внимание городской голова уделил цифровизации и "системе слежки", за увлечение которой Москву немало критиковали. Цифры действительно оказались впечатляющими. С момента внедрения единой системы контроля городского пространства:
  • число убийств снизилось в 2,5 раза,
  • число квартирных краж – в 13 (!) раз,
  • число угонов автомобилей – в 9 раз,
  • число смертей в ДТП – в 2 раза.
"Вы всё ещё жалуетесь на цифровой концлагерь?" – мог бы спросить Сергей Собянин, но эффектные риторические ходы в стиле Владимира Путина – не его конёк.

Застройка

Есть, однако, в отчёте и слабые стороны. Главная из них – бравурные цифры строительства жилья: в 2021 году введут в строй более 7 миллионов квадратных метров – как в 2014 и 2015 годах вместе взятых. Москва продолжает застраиваться ударными темпами, втягивая в себя как жителей других регионов России, так и мигрантов. "Квартиры в Москве станут более доступными для жителей города", – справедливо заявил Сергей Собянин, но не добавил, что и для приезжих тоже.
Безусловно, такой подход позволяет столице процветать, но в то же время слабо сочетается со стратегией развития страны как целостной территории, а не продвигаемой бывшим вице-мэром Хуснуллиным системы процветающих агломераций на выжженной земле.

Что с того?

Отчёт мэра удался – стало ещё понятнее, почему Москва вызывает белую и, чего греха таить, иную зависть у жителей других регионов. Нам нужна сильная и богатая Москва, но более того – сильная и богатая Россия. Но дело Сергея Собянина – руководить столицей, он не может отвечать за всю Россию. Смотрите и читайте пресс-конференцию Владимира Путина на канале Царьград 23 декабря с 12:00.

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