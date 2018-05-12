Стало известно, почему «Панцирь-С1» не отразил израильскую атаку

Видео с уничтожением зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства, напомню, было опубликовано армией обороны Израиля после массированного налета на иранские объекты на территории Сирии. Тогда 28 самолетов выпустили более 60 ракет по различным объектам. Плюс десять ракет класса «земля-земля».

На обнародованном видео видно, как одна из ракет, не встречая никакого сопротивления, подлетает к «Панцирю» на аэродроме Меззе в Дамаске. На ролике также отчетливо видны четыре человека, которые стоят неподалеку от комплекса. Один из них вдруг резко срывается с места и бежит к «КамАЗу», и в этот миг ракета поражает цель.

Видео уничтожения сирийского Израиль нанес ракетный удар по ЗРПК Панцирь-С1 в Сирии..

Честно говоря, в первую очередь я предположил разгильдяйство сирийского экипажа ЗРПК — вместо того, чтобы сидеть на боевом дежурстве в машине, они покуривали где-то рядом. Но в Сети опубликована фотография «Панциря» после поражения ракетой. И она многое проясняет. На карточке по-арабски есть несколько подписей. Первая - «все ракеты отстреляны». И это действительно видно по закопченным пламенем трубам. Далее - «радар не в боевом положении». Ну, это - на совесть экспертов. Далее — место попадания ракеты. И, наконец, авторы снимка обращают внимание на то, что гидравлическая стойка установки (такие удерживают машину в устойчивом положении во время стрельбы) поднята.

«Панцирь» после поражения ракетой. Подписи по-арабски переводятся так: "все ракеты отстреляны», «радар не в боевом положении», "место попадания ракеты", "гидравлическая стойка установки поднята"

Судя по этим деталям, «Панцирь» к моменту поражения израсходовал весь свой боезапас (возможно, уничтожив не одну цель) и находился в походном положении. Две 30-мм пушки молчали, видимо, по тем же причинам. Возможно, машина готовилась выехать на перезарядку. То есть, израильская ракета прилетела по безоружному комплексу, который не мог оказать сопротивления.

Это, конечно, не снимает вопросов к экипажу и к организации ПВО на этом объекте. Почему оставшийся без боезапаса «Панцирь» на период перезарядки не был прикрыт другими системами противовоздушной обороны? Не исключаю, что элемент разгильдяйства здесь все-таки был.

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