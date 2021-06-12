Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указа...
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
Главная / Политика

Стало известно, почему Байден испугался проводить пресс-конференцию вместе с Путиным

12 июня 2021, 23:30  •  134 • Политика
Американским журналистам стало известно, почему президент США Джо Байден испугался проводить пресс-конференцию вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее стало известно о том, что американская сторона отказалась проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В Белом доме заявили, что формат одиночного выступления "наиболее подходящий".
Как сообщает The New York Times, причиной отказа стал "печальный опыт" выступления бывшего президента США Дональда Трампа с Путиным в Хельсинки. Тогда, по заявлению журналистов NYT, "Путин превзошёл Трампа". Экс-президент США публично усомнился в теории о вмешательстве России в выборы 2016 года. В итоге выступление Трампа американцы сочли "позорным"
Напомним, что Путин и Байден встречаются в Женеве 16 июня. Ожидается, что центральными темами станет развитие двусторонних отношений, вопросы безопасности и, возможно, Украина. Незадолго до саммита президент Украины Владимир Зеленский попросил Байдена поднять украинский вопрос на встрече с Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
12 июня 2021, 13:25
"Не хочется казаться грубым, но...": Журналист попытался поймать Путина, но получил отпор
12 июня 2021, 16:10
Такого ещё не было: Стало известно, чем закончится встреча Путина и Байдена
12 июня 2021, 13:25
А потом ядерные удары: Генерал указал на просчёт НАТО в войне с Россией
12 июня 2021, 21:40
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
12 июня 2021, 19:50
"Кровь преданных 12 июня до сих пор льётся": Русским напомнили о фатальном для России
12 июня 2021, 18:00
«Наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2021, 06:55
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
09 июня 2021, 12:05
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
10 июня 2021, 13:45
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
06 июня 2021, 11:40
Спикер Европарламента призвал принять в ЕС пять стран
10 июня 2021, 02:45
Киргизия боится возвращения своих граждан из России
10 июня 2021, 10:05
"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны
10 июня 2021, 16:30
Путин поставил Запад перед фактом: "Дальше не пройдёте"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.