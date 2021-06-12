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Стало известно, почему Байден испугался проводить пресс-конференцию вместе с Путиным
12 июня 2021, 23:30 • 134 • Политика
Американским журналистам стало известно, почему президент США Джо Байден испугался проводить пресс-конференцию вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее стало известно о том, что американская сторона отказалась проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В Белом доме заявили, что формат одиночного выступления "наиболее подходящий".
Как сообщает The New York Times, причиной отказа стал "печальный опыт" выступления бывшего президента США Дональда Трампа с Путиным в Хельсинки. Тогда, по заявлению журналистов NYT, "Путин превзошёл Трампа". Экс-президент США публично усомнился в теории о вмешательстве России в выборы 2016 года. В итоге выступление Трампа американцы сочли "позорным"
Напомним, что Путин и Байден встречаются в Женеве 16 июня. Ожидается, что центральными темами станет развитие двусторонних отношений, вопросы безопасности и, возможно, Украина. Незадолго до саммита президент Украины Владимир Зеленский попросил Байдена поднять украинский вопрос на встрече с Путиным.
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