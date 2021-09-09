Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутник...
Главная / Политика

Стало известно отношение простых украинцев к Лукашенко

09 сентября 2021, 20:55  •  36 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Симпатии жителей Незалежной не на самом высоком уровне
Порядка 59% жителей Украины негативно относятся к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, о чем говорят результаты опроса, сделанные по итогам деятельности международных политиков социологической группой "Рейтинг". Положительное отношение выразили 34 процента опрошенных.
Аудиторией выступили жителей Украины, достигшие совершеннолетия. Социологи опросили порядка 2,5 тысячи человек с помощью телефонного интервью.
За целый год рейтинг действующего президента Белоруссии на Украине снизился на 11 процентов, остановившись на отметке в 34%. За двухлетний период этот показатель сократился практически вдвое – с 67 до 34.
Наибольшую симпатию украинцы выразили канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Соединенных Штатов Джо Байдену – поддержка среди опрошенных граждан составила 73 и 64 процента соответственно. Негатив в отношении лидеров ФРГ и США выразили по 19% опрошенных. Политику Эммануэля Макрона положительно оценили 57% резидентов. 
Лидером антирейтинга внутриукраинского опроса стал президент России Владимир Путин – 81% высказался "против", положительно – лишь 15%. Половина опрошенных хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток – 2", и лишь 18% резидентов заявили, что ничего об этом не знают.
Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что угрозы, поступившие в СБУ от "бомжа", который обещал устроить расправу над Зеленским, оказались бездарной акцией, призванной повысить рейтинг действующего президента Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
09 сентября 2021, 08:05
Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал
09 сентября 2021, 15:25
Гаспарян оценил реакцию на трагическую гибель Зиничева: "Откровенно глумятся"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
08 сентября 2021, 01:50
Оператор украинской ГТС заявил о «грубом намёке» россиян по поводу «Северного потока — 2»
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.