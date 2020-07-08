Стало известно об обмане украинцев на выборах

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Оппозиция ждет, когда граждане Незалежной раскроют глаза

Выборы президента Украины в 2019 г. стали грандиозным обманом населения. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина", бывший претендент на пост главы государства Юлия Тимошенко.

По ее словам, после выборов власть в стране получили марионетки, которые действуют по указке внешних сил. Их цель – ликвидировать Украину. Этот процесс уже начался. В частности, Незалежная уже все закупает за рубежом, даже фрукты и картошку, которую украинцы способны выращивать сами на своей земле. Но и земля эта практически потеряна, как утрачена и независимость Украины, раскрывает глаза народу Тимошенко. По словам политика, она намерена, не теряя времени, донести эту информацию до каждого жителя Незалежной.

"Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах", – заявила Тимошенко в эфире телеканала "112".

Ранее глава "Батькивщины" активно выступала против закона о рынке земли, который отменяет мораторий на продажу государственных сельхозугодий в частные руки. Протестовали и аграрии. Но закон, инициированный президентом Владимиром Зеленским, был принят Верховной радой, где большинство мест у президентской партии "Слуга народа". В результате рейтинг Зеленского за полгода снизился практически вдвое – с 62% до 36%, передает НСН.

Разрешение на продажу земли было одним из условий МВФ для предоставления Украине нового кредита. В итоге стране была выделена финансовая помощь в размере 5 млрд долларов. Но направить эти деньги Киев сможет только на погашение прежних долгов, которые при такой политике лишь увеличиваются. Эксперты уже предрекают Украине скорое банкротство, пишет "Вечерняя Москва".