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Стало известно о возможном назначении Белоусова первым замом Мишустина

17 января 2020, 23:09  •  95 • Политика
Первым заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина может стать нынешний помощник российского президента Владимира Путина по экономике Андрей Белоусов. Об этом «Известиям» в пятницу, 17 января, рассказали два осведомленных источника.
По словам собеседников издания, вопрос о назначении Белоусова практически решен. Один из них отметил, что в аппарате помощника Белоусова уже готовятся к переезду.
Сейчас обязанности первого вице-премьера исполняет Антон Силуанов, совмещающий эту должность с постом и.о. главы Минфина.
Белоусов имеет экономическое образование. Карьеру на госслужбе он начал в 2006 году — стал заместителем министра экономического развития по макроэкономике и реализации федеральных целевых программ. В 2008 году возглавил департамент экономики и финансов аппарата правительства. В 2011 году Белоусову поручили создание Агентства стратегических инициатив (АСИ). В мае 2012 года Белоусов был назначен главой Минэкономразвития, а в июне 2013 года — помощником президента по экономике.
16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России. Перед этим в Госдуме прошло голосование по вопросу назначения. Кандидатуру, которую ранее предложил президент, поддержали 383 депутата, 41 воздержался. Проголосовавших против не было. Занимавшего до этого пост главы кабмина Дмитрия Медведева назначили на пост замглавы Совета безопасности РФ.
Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку 15 января. Он мотивировал это желанием позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию.

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