Стало известно о входе левых сил в объединенную на базе СР партию

В состав объединенной на базе «Справедливой России» партии войдут и другие левые силы в течение весны и лета. Об этом в субботу, 30 января, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя партии «За правду» Захара Прилепина.

«Мы не будем это затягивать. Какое-то продолжение объединительных процессов произойдет в течение весны и лета», — сказал он. По словам Прилепина, будет проведен съезд, затем состоится объединение.

Как добавил политик, в настоящее время об этом идут переговоры, практически все известные на лево-патриотическом фланге личности, партии и сообщества находятся в сфере дружеских предложений новой политической силы.

По словам Прилепина, переговоры об этом шли с завидной частотой и до объявления об объединении партий, а в последние дни их количество выросло в геометрической прогрессии.

«Гвардия Захара Прилепина» и движение «За правду» сохранятся, последнее, возможно, будет переименовано, отметил он.

О том, что руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил, стало известно 28 января, в четверг. В пятницу сообщалось, что возможность проголосовать за эту партию допустили 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.