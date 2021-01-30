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Стало известно о входе левых сил в объединенную на базе СР партию

30 января 2021, 16:20  •  24 • Политика
В состав объединенной на базе «Справедливой России» партии войдут и другие левые силы в течение весны и лета. Об этом в субботу, 30 января, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на председателя партии «За правду» Захара Прилепина.
«Мы не будем это затягивать. Какое-то продолжение объединительных процессов произойдет в течение весны и лета», — сказал он. По словам Прилепина, будет проведен съезд, затем состоится объединение.
Как добавил политик, в настоящее время об этом идут переговоры, практически все известные на лево-патриотическом фланге личности, партии и сообщества находятся в сфере дружеских предложений новой политической силы.
По словам Прилепина, переговоры об этом шли с завидной частотой и до объявления об объединении партий, а в последние дни их количество выросло в геометрической прогрессии.
«Гвардия Захара Прилепина» и движение «За правду» сохранятся, последнее, возможно, будет переименовано, отметил он.
О том, что руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил, стало известно 28 января, в четверг. В пятницу сообщалось, что возможность проголосовать за эту партию допустили 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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