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Стало известно о страхе Трампа перечить Путину

01 ноября 2020, 11:55  •  115 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Демократ вновь высказал свое неоднозначное мнение об отношениях соперника на выборах и президенте России
Осталось всего несколько дней до выборов президента США. Кандидаты на этот пост продолжают всеми способами бороться за аудиторию. Так, кандидат на должность главы Белого дома Джо Байден заявил, что действующий президент США страшится российского коллегу Владимира Путина, поэтому ему не возражает.
Об этом демократ рассказал на предвыборном митинге в Детройте, трансляция которого велась на его странице в "Твиттер". Байден пришел к такому выводу из-за якобы существовавшей договоренности России с движением "Талибан" (террористическая организация запрещена в РФ). Как утверждали американские СМИ, Россия пыталась подкупить боевиков, чтобы те убивали американских военных в Афганистане.
По словам Байдена, Трамп, несмотря на эту "информацию", был слишком напуган и за шесть разговоров с Путиным ни разу не коснулся этой темы.
Демократ считает, что президент США сделал так, что страна потеряла свое влияние на международной арене, а отношения с ЕС и НАТО стали хуже прежнего.
Ранее два американских издания сообщили со ссылкой на анонимные источники об этой "сделке", не предоставив никаких доказательств. Якобы об этом спецслужбам США рассказали пленные афганцы. Сами боевики отрицали эти сообщения, а Трамп и вовсе объявил, что статья The New York Times была проплачена, а ему никто об подобном не докладывал.

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