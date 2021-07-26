Стало известно о помехах Мишустину перед поездкой на Курилы

Японские власти намерены выразить протест Москве в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на курильский остров Итуруп. Кроме того, ещё до того как глава правительства отправился на Курилы, Токио пытался помешать этому, "неоднократно направляя представления" и призывая отказаться от этой поездки.

В Японии визит премьер-министра России Михаила Мишустина на курильский остров Итуруп вызвал очередной приступ ярости. Напомним, японцы отказываются считать Курильские острова территорией России и более 70 лет не могут подписать мирный договор с Москвой.

Генсек японского правительства Кацунобу Като во время пресс-конференции пообещал, что Токио выразит Москве протест в связи с визитом Мишустина на остров Итуруп. Как уточнил Като, поездка премьер-министра России на Курилы "противоречит последовательной позиции Японии" и "заслуживает глубочайшего сожаления".

Кроме того, выяснилось, что Токио попытался помешать Мишустину приехать на Курильские острова. По словам Като, японская сторона "неоднократно направляя представления" по дипломатическим каналам и призывала премьера отказаться от этой поездки, едва только о ней стало известно.

К слову, МИД Японии уже вызвал посла России Михаила Галузина, для того чтобы выразить ему протест из-за визита Михаила Мишустина на Итуруп.