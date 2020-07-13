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Стало известно о планах Трампа продать часть США

13 июля 2020, 15:00  •  195 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Mike Theiler/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Америка могла лишиться острова
Страшный ураган в Пуэрто-Рико в 2017 г. привел к тому, что президент США Дональд Трамп задумался над вопросом о продаже "этого актива".
О намерениях продать подконтрольную Соединенным Штатам территорию рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности Элейн Дюк.
На ее взгляд, к вопросу о судьбе острова американский лидер подошел не как президент страны, а как опытный предприниматель. Сначала он предложил проработать передачу электроснабжения территории на внешний подряд. Потом озвучил идею продать остров и подумать, как можно "избавиться от этого актива".
Впрочем, слова главы американского государства никто всерьез не принял, и этот вопрос больше не поднимался, отмечает The New York Times.
Элейн Дюк также добавила, что ей было сложно работать в команде Трампа. С главой Белого дома чиновница трудилась около 14 месяцев.
Как напоминает телеканал "360", в 2017 году на Пуэрто-Рико обрушился мощный ураган. Стихия разрушила сотни строений. Остров находится в зависимости от США: их связывает общее гражданство, валюта и оборона.
Ранее "Утро.ру" делилось неудобными фактами из молодости американского лидера. Оказалось, что Дональд Трамп настолько плохо учился в школе, что не смог поступить в университет.

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