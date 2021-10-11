Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве

У заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд не может быть встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналистам в Кремле, подчеркнув, что она - гость МИД. Но в аппарате президента её примут.

Напомним, на три дня в Москву прибывает одна из ярых американских русофобов - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ещё недавно она была в чёрном списке России и ей был запрещён въезд в нашу страну. Однако русские дипломаты на паритетных началах пошли навстречу Госдепу.

Но на встречу с президентом России Владимиром Путиным Нуланд рассчитывать не приходится. Об этом журналистам прямо сообщили в Кремле.

"У Нуланд в Москве не может быть встречи с Владимиром Владимировичем, - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Всё-таки она - гость Министерства иностранных дел и прежде всего своего визави (замминистра иностранных дел России Сергея) Рябкова, с кем у неё будут основные переговоры".

Однако встреча с представителем аппарата президента у американки всё же будет. По информации Пескова, её примет помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Источник РИА Новости ранее сообщил, что с Нуланд встретится и замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Встреча назначена на 13 октября.