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Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
11 октября 2021, 14:45 • 74 • Политика
У заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд не может быть встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналистам в Кремле, подчеркнув, что она - гость МИД. Но в аппарате президента её примут.
Напомним, на три дня в Москву прибывает одна из ярых американских русофобов - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ещё недавно она была в чёрном списке России и ей был запрещён въезд в нашу страну. Однако русские дипломаты на паритетных началах пошли навстречу Госдепу.
Но на встречу с президентом России Владимиром Путиным Нуланд рассчитывать не приходится. Об этом журналистам прямо сообщили в Кремле.
"У Нуланд в Москве не может быть встречи с Владимиром Владимировичем, - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Всё-таки она - гость Министерства иностранных дел и прежде всего своего визави (замминистра иностранных дел России Сергея) Рябкова, с кем у неё будут основные переговоры".
Однако встреча с представителем аппарата президента у американки всё же будет. По информации Пескова, её примет помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что с Нуланд встретится и замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак. Встреча назначена на 13 октября.
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